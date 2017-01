„Țintar” avantajos pentru FC Farul

Revenită la Constanța după cantonamentul efectuat la Predeal, FC Farul Constanța a aflat ieri programul noului sezon al Ligii a II-a la fotbal, în care echipa pregătită de Marian Pană are drept obiectiv clasarea în primele șase locuri ale clasamentului Seriei 1. Astfel, constănțenii vor debuta pe teren propriu, urmând să dea piept în runda inaugurală, la 30 august, cu Rapid CFR Suceava, o altă formație care speră să scape de chinurile play-out-ului. Prima deplasare trimite gruparea de pe litoral în fieful celor de la FCM Bacău, formație confruntată cu mari probleme financiare. Conducerea clubului constănțean s-a declarat mulțumită de tragerea la sorți și speră ca, la finalul acestui an, FC Farul să fie în grafic. „În tur vom întâlni în deplasare candidatele la promovare, astfel că avem șansa de a aduna mai multe puncte pe teren propriu și să încheiem turul în primele șase locuri. De altfel, obiectivul nostru este prezența în play-off. În plus, cred că ne avantajează faptul că vom juca două meciuri consecutive pe teren propriu”, a spus președintele Farului, Auraș Brașoveanu. Oficialii constănțeni încearcă să perfecteze o partidă de verificare pentru mâine după-amiază, urmând ca sâmbătă să joace în compania celor de la Dunărea Călărași.

Programul turului pentru FC Farul - etapa 1 (30 august): cu Rapid CFR Suceava (acasă); etapa a 2-a (6 septembrie): cu FCM Bacău (în deplasare); etapa a 3-a (13 septembrie): cu Academica Pitești (a); etapa a 4-a (20 septembrie): cu Rapid FC Voluntari (d); etapa a 5-a (27 septembrie): cu Gloria Buzău (a); etapa a 6-a (4 octombrie): cu ACS Berceni (a); etapa a 7-a (11 octombrie): cu FCM Dorohoi (d); etapa a 8-a (15 octombrie): cu CF Brăila (a); etapa a 9-a (18 octombrie): cu Săgeata Năvodari (d); etapa a 10-a (25 octombrie): cu CS Balotești (a); etapa a 11-a (1 noiembrie): cu Unirea Slobozia (d). Tot în acest an, vor avea loc alte cinci etape din retur, ultimele meciuri oficiale fiind programate la 6 decembrie. Sezonul se va relua la 28 februarie 2015, urmând ca prima parte a campionatului să se încheie la 28 martie 2015. Play-off-ul și play-out-ul vor debuta la 4 aprilie 2015, iar campionatul se va termina la 6 iunie 2015.