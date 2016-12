Țintele lui Real Madrid pentru „mercato” de vară

În cazul în care va putea efectua transferuri, dacă informația cotidianului spaniol „AS” cu privire la decizia FIFA referitoare la achiziționarea de jucători de către Real Madrid se va dovedi falsă, atunci echipa „galactică” vrea să aducă pe „Santiago Bernabeu” trei jucători importanți, printre care și un fotbalist pe care Carlo Ancelotti l-a antrenat la PSG. Conform cotidianului „Marca”, un portar, un fundaș stânga și un mijlocaș central sunt posturile pe care madrilenii vor să le acopere în viitoarea perioadă de transferuri, țintele nominalizate fiind David De Gea, David Alaba și Marco Verratti. Ultimul a fost adus la PSG chiar de Ancelotti, în ultimul an al mandatului său la gruparea franceză, 2012. În condițiile în care Fabio Coentrao va pleca de la Real, Alaba este dorit pentru a-i face concurență lui Marcelo, austriacul în vârstă de 22 de ani fiind considerat de asemenea o soluție pe termen lung. Cu doar 19 apariții în 30 de etape de Bundesliga în acest sezon, Alaba ar putea să fie tentat să se despartă de Bayern Munchen, club unde a venit în 2008, de la Austria Viena. De Gea e de mai mult timp subiectul unui transfer la Real și tocmai ce a refuzat prelungirea contractului cu Manchester United, care-i expiră în 2016. În această situație, pentru a nu-l pierde gratis peste un an, englezii ar putea să accepte oferta Realului pentru fostul portar al lui Atletico. Verrati este dorit de Ancelotti în condițiile în care Paul Pogba, de la Juventus Torino, ținta principală pentru postul de mijlocaș central, nu poate fi transferat din cauza incompatibilității impresarului acestuia, Mino Raiola, cu gruparea madrilenă. Verratti are 22 de ani și surse din anturajul său spun că-și caută o nouă motivație, după ce la Paris a cucerit tot pe plan intern, fără vreo performanță internațională. Contractul lui Verrati cu PSG expiră în 2019, iar Real e dispusă să plătească pentru el 40 de milioane de euro.

REAL ŞI ATLETICO, INTERDICŢIE LA TRANSFERURI ÎN URMĂTOARELE DOUĂ PERIOADE DE „MERCATO”

Real Madrid şi Atletico Madrid nu vor putea achiziţiona jucători în vara acest an şi probabil nici în perioada de „mercato” din ianuarie 2016, conform unei decizii FIFA în acest sens, a anunţat, ieri, cotidianul spaniol „AS”. Potrivit sursei citate, Atletico ar fi primit deja o notificare de la FIFA, iar Real Madrid urmează să fie înştiinţată de această decizie a forului fotbalistic mondial. La fel ca şi FC Barcelona, care are interdicţie până în ianuarie 2016, cele două cluburi sunt acuzate de nereguli în transferul de jucători minori.

REAL MADRID NEAGĂ INFORMAŢIILE CONFORM CĂRORA AR FI PRIMIT INTERDICŢIE LA TRANSFERURI

Clubul Real Madrid a dezminţit, printr-un comunicat postat, miercuri, pe site-ul oficial, informaţiile conform cărora ar fi primit interdicţie de transferuri în următoarele două perioade de „mercato”. „Informaţiile apărute sunt total false, ceea ce se vede şi din faptul că însăşi Federaţia Spaniolă de Fotbal le-a dezminţit în presă, negând faptul că Real Madrid este implicată în vreo neregulă cu privire la achiziţionarea de jucători minori. Real Madrid subliniază că a respectat normele FIFA în această privinţă”, se arată în comunicatul grupării madrilene.