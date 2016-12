’telectualii PMP, excluşi de Udrea de la ciolan?

Pfuuu... Suferă pemepiştii, se zbat ca râmele în plin soare şi îşi urlă durerea la lună... Tabloul în care Udrea, demna urmaşă a lui Băsescu, s-a instalat fără niciun fel de problemă la şefia partidului, numindu-şi oamenii apropiaţi în poziţii-cheie, este, cel puţin pentru ’telectualii din PMP, o surpriză. Pentru noi, oamenii de rând, nu, dar pentru intelectualii de dreapta s-ar părea că a fost. Cel puţin aşa susţine Teodor Baconschi, care se vaită că, la Congresul formaţiunii, intelectualii din partid au fost "evacuaţi şi marginalizaţi", ca la PDL. "Eu şi Adrian Papahagi suntem printre cei cinci membri fondatori care au preluat de la Fundaţia Mişcarea Populară ambiţia de a construi un altfel de partid, cu figuri noi şi cu scopul de a mobiliza electoral clasa de mijloc, România harnică, profesiunile liberale, publicul educat, care-şi doreşte un alt standard în politica românească. Noi am făcut acest efort timp de aproape nouă luni, am construit cu mult efort prima reţea de filiale ale PMP în ţară. Aici chiar membrii fondatori, împreună cu personalităţile din Fundaţia Mişcarea Populară, au fost marginalizaţi", se tânguie el. Cei adunaţi sub pompoasele titulaturi de „membri fondatori”, „intelectuali” şi „personalităţi” sunt el şi cu Papahagi, care se simt înlăturaţi de la ciolan. Rănit în amorul propriu, Baconschi anunţă, trist şi nemângâiat, că se va replia „cel puţin tactic”. „Nu s-a socotit că prezenţa şi competenţele mele sunt utile noii formule de conducere, în care se regăseşte şi domnul Marin Anton sau multe alte personalităţi de acest tip. Voi sta în banca mea, voi observa ce se întâmplă pe scena politică, se vor mai întâmpla multe până în noiembrie", a susurat intelectualul exclus. Printre regrete, acesta şi-a anunţat un respiro sabatic, după intensul efort de construcţie al PMP: "Sunt pe bună dreptate obosit după acest efort de construcţie de nouă luni, după o campanie electorală foarte grea. Deci îmi iau un respiro, un mic semestru sabatic". În replică, proaspătul preşedinte al PMP, Elena Udrea, a respins ieri, într-o conferinţă de presă, acuzaţiile lui Teodor Baconschi, ea susţinând că în conducerea partidului sunt mulţi intelectuali. ”Domnul Baconschi ar fi ştiut că, atunci când candidează trei inşi, de fapt au fost chiar patru, pentru un singur loc, unul câştigă. Nu trebuie să fie nimeni supărat că a câştigat domnul Vlaston funcţia de vicepreşedinte”, a spus Udrea. Ea a subliniat că sunt foarte mulţi intelectuali în Mişcarea Populară şi în partid. ”Sunt oameni care au profesii intelectuale, chiar dacă nu au fost aşa definiţi până acum în presă, şi cred că în CEN (Comitetul Executiv Naţional - n.r.) majoritatea sunt intelectuali. De asemenea, îl avem pe domnul Vlaston vicepreşedinte, care a câştigat în faţa domnului Baconschi. Domnul Baconschi a fost în competiţie cu domnul Papahagi şi cu domnul Vlaston şi a câştigat domnul Vlaston. Nu cred că domnul Baconschi l-ar contesta pe domnul Vlaston”, a spus ea. Tot la ’telectuali intră, potrivit Elenei Udrea, şi Funeriu, care a fost cooptat în conducerea PMP după ce a pierdut în competiţia pentru preşedinţia partidului.