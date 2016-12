”A Nightmare on Elm Street”, noul lider al box office-ului american

Pelicula horror ”A Nightmare on Elm Street”, care îl readuce pe marile ecrane pe celebrul personaj Freddy Krueger, este noul lider al box office-ului american de weekend, cu 32,2 milioane de dolari încasaţi din vânzarea de bilete. Pelicula portă titlul filmului original şi este regizată de Samuel Bayer. Rolul principal i-a fost acordat lui Jackie Earle Haley, iar din distribuţie mai fac parte, printre alţii, Katie Cassidy, Thomas Dekker şi Clancy Brown. ”A Nightmare on Elm Street” este una dintre cele mai apreciate serii horror din istoria cinematografiei, datorită căreia regizorul Wes Craven şi-a câştigat renumele de maestru al genului. A doua peliculă în clasamentul încasărilor este ocupată de animaţia 3D ”How to Train Your Dragon”, care a obţinut 10,8 milioane de dolari, urmată de comedia romantică ”Date Night”, cu Steve Carell şi Shawn Levy în distribuţie, cu 7,6 milioane de dolari încasaţi.