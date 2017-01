”Achtung Baby” al trupei U2, cel mai bun album din ultimii 25 de ani

Albumul ”Achtung Baby”, lansat de trupa irlandeză U2 în 1991, a fost desemnat cel mai bun material discografic din ultimii 25 de ani, potrivit unui sondaj realizat de publicaţia americană ”Spin”. ”Achtung Baby” este cel de-al şaptelea album de studio al trupei irlandeze U2, lansat pe 19 noiembrie 1991. În urma criticilor nefavorabile primite de albumul anterior, ”Rattle and Hum”, \"Achtung Baby\" a reprezentat o schimbare calculată a rockerilor irlandezi, atât ca direcţie muzicală, cât şi ca tematică, prin încorporarea unor influenţe de rock alternativ, muzică dance electronică şi industrială. Căutând înnoirea şi inspiraţia în ajunul reunificării Germaniei, trupa U2 a început să lucreze la ”Achtung Baby” în studiourile Hansa din Berlinul de Est, în octombrie 1990, cu producătorii Daniel Lanois şi Brian Eno. Din punct de vedere comercial, dar şi din cel al criticii, ”Achtung Baby” a fost unul din cele mai de succes albume ale trupei U2, vânzându-se în peste 18 milioane de unităţi şi fiind recompensat cu un premiu Grammy.

Editorii revistei ”Spin” au celebrat, în numărul din această lună, cea de-a 25-a aniversare a publicaţiei şi au analizat momentele muzicale de vârf care au marcat istoria ultimului sfert de secol. Pe locul al doilea în acest top s-a situat albumul ”Sign O\' The Times”, lansat de Prince în 1987, iar pe poziţia a treia s-a situat albumul ”The Queen Is Dead” al trupei The Smiths (1986). ”Nevermind” (Nirvana, 1991) şi ”OK Computer” (Radiohead, 1997) au completat Topul 5 al celor mai bune albume din ultimii 25 de ani.