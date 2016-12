”Acuzarea mea are ca scop schimbarea Guvernului”

12:26:27 / 08 Iunie 2015

Ptr.pct.7 Luxenburg

Vad ca aveti fel de fel de date ,nu stiu daca sunt bune,dar in mod sigur faceti parte din Sistem ,probabil din Sistemul ticalosit al lui Basescu ! Vazand ca lucrurile in Tara asta au inceput sa mearga foarte bine in special pentru nevoiasi(reducerea Tva la alimente la 9%,dublarea alocatiei la copii,cresterea pensiilor,a salariilor etc.) vreti sa stricati aceste lucruri bune si sa inlocuiti Guvernul,poate daca s-ar putea si Parlamentul si sa aduceti din nou hotii si ticalosii din Guvernul Boc sau pe maimutoii si ticalosii de Orban ,Predoiu,Blaga,Atanasiu si altii ca ei ! Va bateti joc de oamenii nevoiasi,de cei saraci in general pe care vreti sa-i pacaliti iar ! Ati tinut dosare la naftalina pentru a santaja la un moment dat pe cei care vi se opun ! Cine a tinut dosare la naftalina sa fie aspru pedepsit ! Procurorii si judecatorii sa raspunda pentru greselile lor la fel ca orice om la servici ! Sa se faca legi corespunzatoare in acest sens! Ponta a fost un bleg,un baiat bine crescut,a vrut sa fie bine si au profitat toti de el ! A facut mari grseli in avantajul vostru prostilor: A venit cu Cvorumul acela pacatos ,a facut act de coabitare cu ticalosul de Basescu care ne-a mancat zilele 10 ani ,A dat o gramada de Legi liberale numai sa fie bine iar acum cand vedeti ca lucrurile in tara merg din ce in ce mai bine pentru poporul de jos ii dati in cap cu fel de fel de facaturi! Va spun eu de ce :a intrat ANAFUL in voi evazionistilor si nu mai puteti sa FURATI ca inainte !