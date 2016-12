”Alice în Ţara Minunilor”, în fruntea box office-ului nord-american

Filmul ”Alice în Ţara Minunilor”, de Tim Burton, s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american, pentru al treilea weekend consecutiv, având încasări de 34,5 de milioane de dolari de vineri până duminică. În film, Alice, care acum a crescut, se reîntoarce în Ţara Minunilor. Din distribuţie fac parte doi actori fetiş ai lui Tim Burton, Johnny Depp, în rolul Pălărierului Nebun şi Helena Bonham Carter, soţia regizorului, în rolul Reginei de Cupă, dar şi Mia Wasikowska (Alice) şi Anne Hathaway (Regina Albă). Această adaptare gotică 3D a generat încasări totale de 265 de milioane de dolari de la lansarea pe marile ecrane nord-americane.

Lansată chiar săptămâna trecută pe marile ecrane nord-americane, comedia ”Diary of a Wimpy Kid”, inspirată dintr-o serie de benzi desenate care prezintă aventurile unui tânăr elev de gimnaziu, a intrat în clasament direct pe poziţia a doua, cu încasări de 21,8 milioane de dolari. Tot o nouă intrare în acest top este şi comedia romantică ”The Bounty Hunter / Recompensă cu bucluc”, cu Jennifer Aniston în rolul unei jurnaliste care anchetează o crimă şi cu Gerard Butler în rolul fostului soţ al acesteia. Filmul a ocupat poziţia a treia în box office-ul nord-american, cu încasări de 21 de milioane de dolari. Filmul SF ”Repo Men”, cu Jude Law şi Forest Whitaker în rolurile principale, care prezintă o societate a viitorului în care speranţa medie de viaţă a oamenilor este crescută cu ajutorul organelor artificiale, a urcat direct pe locul patru, cu încasări de 6,1 milioane de dolari. Comedia ”Nu-i de nasul meu / She\'s Out of My League”, care prezintă povestea unui tânăr banal care reuşeşte să capteze interesul unei fete foarte frumoase, a ocupat poziţia a cincea, cu 6,01 milioane de dolari în primul weekend de prezenţă pe marile ecrane nord-americane. Thriller-ul ”Zona verde / Green Zone”, regizat de Paul Greengrass şi cu Matt Damon în rolul principal, a obţinut 5,9 milioane de dolari şi a coborât pe a şasea poziţie în box office-ul nord-american. Thriller-ul ”Shutter Island”, în regia lui Martin Scorsese, s-a situat pe poziţia a şaptea, cu încasări de 4,7 milioane de dolari. Cele trei premii Oscar câştigate de ”Avatar” nu au putut să împiedice coborârea în acest clasament a filmului regizat de James Cameron, care a mai pierdut o poziţie faţă de săptămâna trecută, ajungând pe locul opt. Această veritabilă epopee 3D a generat încasări de 4 milioane de dolari, de vineri până duminică şi de 736,8 milioane de dolari în SUA şi Canada în cele 14 săptămâni de la lansare.

Comedia ”Our Family Wedding”, de Rick Famuyiwa, care prezintă aventurile ocazionate de organizarea unei nunţi ieşite din comun, a coborât pe poziţia a noua, cu încasări de 3,8 milioane de dolari. Comedia romantică ”Aminteşte-ţi de mine / Remember Me”, cu Robert Pattinson şi veteranul Pierce Brosnan în rolurile principale, încheie topul zece al box office-ului nord-american, după ce a vândut bilete în valoare de 3,2 milioane de dolari.