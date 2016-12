”Alice in Wonderland”, din nou lider al box office-ului american

Pelicula 3D “Alice in Wonderland”, regizată de Tim Burton, cu Johnny Depp în distribuţie, este din nou lider al box office-ului american de weekend, cu încasări din vânzarea de bilete de 62 de milioane de dolari. În adaptarea clasicei poveşti pentru copii, Johnny Depp interpretează rolul Pălărierului Nebun. Din distribuţie mai fac parte Helena Bonham Carter, Stephen Fry, Alan Rickman şi Christopher Lee, iar scenariul urmăreşte şi o continuare a cărţii scrise de Lewis Carroll. “Alice in Wonderland” a realizat, până în prezent, încasări de 209 milioane de dolari în SUA.

Următoarele locuri în box office-ul de weekend sunt ocupate de thriller-ul “Green Zone”, regizat de Paul Greengrass, cu Matt Damon în distribuţie, care a realizat încasări de 14,5 milioane de dolari şi de comedia “She\'s Out of My League”, în regia lui Jim Field Smith, care a vândut bilete de 9,6 milioane de dolari. “Green Zone” va rula pe marile ecrane din România începând cu 9 aprilie, iar “She\'s Out of My League” din 2 aprilie.