„Am întins-o pe pat, apoi am luat un cablu electric de la un fier de călcat, l-am înfăşurat de patru ori în jurul gâtului fetei şi am sugrumat-o”, a declarat Laurenţiu Constantin Aspru, de 37 de ani, în faţa anchetatorilor. Detaliile crimei din Sâmbăta Mare care au ieşit la iveală i-au şocat chiar şi pe anchetatori. Victima, o adolescentă de 15 ani, a fost asasinată de acest fost slujitor al bisericii, din Ardeal, care-şi dăduse demisia din parohie în decembrie anul trecut şi care, ironia sorţii, este tatăl unei fete în vârstă de…15 ani. Ceea ce i-a lăsat fără glas însă a fost modul în care suspectul, Aspru şi-a descris gestul ucigaş. Ancheta a durat mai bine de cinci ore, timp în care Laurenţiu Constantin Aspru a încercat să-şi explice gestul ucigaş. Se pare că cei doi nu s-au înţeles în privinţa banilor pe care bărbatul trebuia să-i plătească pentru serviciile sexuale ale fetei, după ce depăşise timpul pentru care achitase deja taxa. De asemenea, surse judiciare spun că individul s-ar fi enervat cumplit în clipa în care prostituata i-a zis că are 15 ani şi că l-ar putea reclama că a întreţinut raporturi sexuale cu o minoră. Acum bărbatul a primit ordonanță de reținere pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat instanței cu propunere de arestare.

Foto: Laurențiu Constantin Aspru