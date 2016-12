”American Hustle” şi ”Her”, nominalizate la premiile Sindicatului Producătorilor Americani

”American Hustle”, de David O. Russell, ”Her”, de Spike Jonze, şi ”12 Years a Slave”, de Steve McQueen, se numără printre filmele nominalizate la premiile decernate de Sindicatul Producătorilor Americani (Producers Guild of America / PGA) în 2014. În lista celor zece filme nominalizate la ediţia de anul acesta a premiilor decernate de PGA au mai fost incluse ”Blue Jasmine”, de Woody Allen, ”Captain Phillips”, de Paul Greengrass, ”Dallas Buyers Club”, de Jean-Marc Vallée, ”Gravity”, de Alfonso Cuarón, ”Nebraska”, de Alexander Payne, ”Saving Mr. Banks”, de John Lee Hancock, şi ”The Wolf of Wall Street”, de Martin Scorsese. La categoria filmelor de animaţie au fost nominalizate ”The Croods”, ”Despicable Me 2”, ”Epic”, ”Frozen” şi ”Monsters University”.

Cea de-a 25-a gală a premiilor PGA va avea loc pe 19 ianuarie, la Los Angeles. Mulţi dintre cei aproximativ 5.400 de membri ai Sindicatului Producătorilor Americani fac parte şi din Academia de Film americană, organizaţia care acordă premiile Oscar, iar preferinţele lor reprezintă un indicator viabil în cursa pentru obţinerea acestor statuete. Astfel, peste 75% dintre peliculele nominalizate în anii trecuţi de PGA au fost nominalizate ulterior şi la premiile Oscar, iar 16 dintre ultimii 22 de învingători la trofeele PGA au primit în anii respectivi Oscarul pentru cel mai bun film al anului, aşa cum s-a întâmplat şi în 2013, când lungmetrajul ”Argo”, de Ben Affleck, a fost recompensat de ambele asociaţii.