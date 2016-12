”Amurg / Twilight”, distins cu cinci premii la MTV Movie Awards

Pelicula cu vampiri ”Amurg / Twilight” a fost distinsă cu cinci premii, printre care premiile pentru cel mai bun film, cel mai bun sărut şi cea mai bună luptă, în cadrul galei MTV Movie Awards, care a avut loc, duminică, la Los Angeles. Totodată, Kristen Stewart şi Robert Pattinson, actorii din rolurile principale în lungmetrajul ”Amurg / Twilight”, au fost distinşi cu premiul cea mai bună actriţă în rol principal, respectiv cel mai bun actor debutant. De asemenea, trailerul mult aşteptatului film ”New Moon”, continuarea peliculei ”Amurg / Twilight”, care a avut un mare succes de casă în 2008, a fost prezentat în premieră în cadrul galei MTV Movies Awards.

Actorul Heath Ledger, care a murit pe 22 ianuarie 2008, la vîrsta de 28 de ani, a fost recompensat postum cu premiul pentru cel mai bun personaj negativ, pentru rolul din ”Cavalerul Negru”. Lungmetrajul ”Vagabondul milionar”, care a obţinut, în februarie, opt premii Oscar, a fost marele perdant al serii la gala MTV Movie Awards, deşi fusese nominalizat la şase categorii. De asemenea, actriţa Amy Poehler a fost distinsă cu premiul WTF (What The Fuck) pentru că a urinat în chiuvetă în comedia ”Baby Mama”. Starurile Disney Zac Efron şi Ashley Tisdale, din comedia ”Liceul muzical: Anul absolvirii”, au fost distinse cu premiile pentru cel mai bun actor în rol principal şi, respectiv, cea mai bună actriţă debutantă. Totodată, Miley Cyrus a obţinut un premiu pentru cel mai bun cîntec, cu ”The Climb”, care a apărut pe coloana sonoră la ”Hannah Montana: The Movie”.

Premiile MTV Movie Awards sînt oferite în urma nominalizărilor şi voturilor fanilor, cîştigătorii primind cîte o statuetă de aur care imită forma unei cutii de popcorn. Gala MTV Movie Awards 2009 a fost prezentată de Andy Samberg, starul emisiunii de televiziune Saturday Night Live şi a fost difuzată live de postul MTV.