”Ar trebui să învățăm de la turci și să oferim servicii de calitate în turism”

Timp de doi ani, la conducerea Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) se va afla constănțeanul Aurelian Marin, ales prin vot, săptămâna trecută. Aurelian Marin este managerul general al agenției de turism Paradis din Constanța și are o experiență de aproape 20 de ani în industria turismului, fiind și președintele regiunii Sud-Est a ANAT, președintele Grupului de Lucru pentru Codul de Etică, membru în Comisia de Etică și în cea de Marketing Intern. Am vrut să aflăm de la acesta care sunt prioritățile și lucrurile pe care intenționează să le facă în mandatul pe care tocmai l-a început.

Reporter (R.): Acum că sunteți președintele ANAT pentru următorii doi ani, care sunt prioritățile mandatului dumneavoastră?

Aurelian Marin (A.M.): Vreau să-mi structurez activitatea de la conducerea ANAT în două direcții. În primul rând, trebuie rezolvate două subiecte fierbinți cu care se confruntă agențiile de turism. Prima este problema asigurărilor de vacanță, sistem care în prezent nu satisface nici agențiile de turism și nici clienții. Militez pentru o schimbare a acestui sistem, însă o soluție se va găsi după ce voi avea întâlniri cu asigurătorii, cu reprezentanți ai ANAT și cu oficiali din Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului. O altă problemă fierbinte care necesită rezolvare o reprezintă voucherele de vacanță. Cea de-a doua direcție ține de strategie și viziune pe termen lung. Sunt câteva lucruri care trebuie schimbate în ceea ce privește activitatea de promovare a destinațiilor românești, dar și de pregătirea personalului angajat. Acestea nu sunt atât de fierbinți, însă pe termen lung vor asigura un viitor mai bun agențiilor de turism.

R.: Cum vă gândiți să sprijiniți turismul de litoral, mai ales că știți foarte bine care sunt particularitățile și problemele cu care se confruntă?

A.M.: Se știe că în ultimii 15 ani am fost un promotor și un susținător al litoralului și am încercat să îl promovez ca pe o destinație turistică. Pot spune că, în agențiile din țară, litoralul românesc este o destinație care se bucură de o bună percepție și este căutat de români. Voi continua să susțin litoralul românesc, atât din motive obiective, cât și subiective.

R.: Care este țara care se aseamănă cu România din punctul de vedere al turismului și de la care avem de învățat?

A.M.: Din punctul de vedere al turismului, ne comparăm cu Turcia, Bulgaria și Grecia, care sunt și principalii noștri competitori. Diferențele între noi și aceste țări cred că țin de calitatea serviciilor și cred că cel mai mult am avea de învățat în acest sens de la Turcia. Este adevărat că e un obiectiv greu de atins și sunt foarte puține țări care au reușit să ajungă la nivelul serviciilor oferite de turci. Cred că cei mai mulți turiști îi putem câștiga de pe piața din Bulgaria. Asta pentru că deja sistemul All Inclusive a intrat în România și pe litoralul românesc, iar reducerea TVA la 9% pentru acest program va încuraja hotelierii să introducă mai multe camere în acest sistem. De asemenea, reducerea TVA îi va atrage pe mai mulți hotelieri să intre în program. Așa că turiștii care mergeau spre Bulgaria pentru programul All Inclusive vor migra către litoralul românesc.

R.: Care este destinația turistică din lume care v-a rămas în suflet și pe care o preferați?

A.M.: De-a lungul anilor am vizitat numeroase locuri frumoase și este destul de greu de nominalizat una singură, însă am ajuns foarte des la Paris și este unul din orașele mele de suflet și în care mă întorc cu plăcere de fiecare dată.

R.: Vă gândiți să preluați anumite modele folosite în turismul de succes din străinătate?

A.M.: Este greu să răspund la această întrebare pentru că sistemele de turism ar trebui să furnizeze facilități pentru toate destinațiile. Sunt foarte mulți factori care trebuie luați în calcul într-o astfel de situație și chiar nu pot să dau un răspuns pe moment la această întrebare.