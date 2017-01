”Asfalt Dobrogea” a inaugurat cea mai modernă staţie de asfalt din România

Deşi şi-a cîştigat faima în Europa pentru paradoxul şoselelor puţine şi proaste, însă supraaglomerate cu maşini, orice investiţie de infrastructură este privită, în ţara noastră, ca o afacere riscantă. Cu toate că România stă atît de prost la capitolul autostrăzi, unele construite chiar cu 60 de milioane lei noi pe kilometru, investitorii se gîndesc la tot felul de soluţii. Şi cum litoralul s-a remarcat în ultimii ani prin amplele programe de reabilitare a şoselelor demarate atît de municipalitatea constănţeană, cît şi de administraţia judeţului, investitorii dobrogeni au sesizat necesitatea construirii unei staţii de asfalt la malul mării. Printr-un parteneriat între societatea “Asfalt Dobrogea”, prin cunoscuta firmă în fabricarea betonului “Comprest Util”, şi “Swietelsky Austria”, nume de tradiţie în peisajul european de profil, ieri, la Ovidiu, a fost dată în folosinţă cea mai modernă staţie de asfalt din ţară. “Această staţie modernă care prezintă o procedură de lucru de înaltă tehnologie are o capacitate de lucru de 240 de tone pe oră, ceea ce înseamnă circa 2.000 de tone pe zi. Pentru a ajunge ca această unitate să fie cea mai mare şi mai performantă din ţară, am avut nevoie de sprijinul partenerilor austrieci, dar şi de investiţii de cinci milioane de euro în acest an, plus alte trei în primăvara lui 2009. Investiţia noastră se deosebeşte de altele prin calitate, respectarea normelor de mediu şi preţurile foarte bune, mai ales că sîntem şi producători de materii prime”, a declarat proprietarul “Asfalt Dobrogea”, Grigore Comănescu. Acesta susţine că inaugurarea staţiei a avut loc după luni de pregătiri, ceea ce a însemnat foarte multe probe şi teste de calitate sau siguranţă. “Staţia este complet funcţională, astfel că de acum înainte ne vom concentra pe onorarea comenzilor. Este cea mai mare investiţie în domeniul asfaltului, însă nu ne vom opri aici, mai ales că în curînd va avea loc inaugurarea staţiilor de betoane din Eforie şi Baia Camena, investiţii de alte milioane de euro”, a mai afirmat Grigore Comănescu. Investitorii susţin că staţia la care vor lucra 25 de angajaţi deţine silozuri de depozitare a asfaltului cald cu o capacitate de 165 de tone, trei silozuri de 80 de metri cubi fiecare, precum şi trei rezervoare de bitum, fiecare cu o capacitate de 60 de metri cubi. “Pentru noi este cea de-a 40-a staţie de asfalt din toată Europa, însă cea de la Constanţa este deţinută în parteneriat. Trebuie să remarcăm încă o dată tehnologia avansată folosită în această staţie, ceea ce ne dă dreptul să sperăm că produsele noastre vor fi întotdeauna de o calitate ireproşabilă şi vor ajuta la rezolvarea necesităţilor judeţului Constanţa”, a declarat reprezentantul firmei “Swietelsky Austria”, Martin Kladensky.

“Alţii se ceartă, noi construim”

Pentru că inaugurarea staţiei a fost un moment de sărbătoare, dar şi o bucurie prin încununarea unor eforturi uriaşe, la eveniment au participat atît preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, candidaţii locali ai PSD la alegerile parlamentare din 30 noiembrie, cît şi invitaţi din diferite sfere de activitate din judeţ. “Această criză economică mondială care a afectat şi România, poate fi depăşită, cel puţin în ţara noastră, prin construcţii trainice. Nu mai sînt vremurile în care investiţiile însemnau tunuri care multiplicau afacerile chiar şi de 15 ori, ci de muncă şi seriozitate. Această staţie poate lega autostrada Cernavodă - Constanţa în şase luni, în doar două săptămîni şoseaua de centură şi şoseaua litorală Constanţa - Tulcea în trei luni. De asemenea, staţia poate pune umărul, prin taxe şi impozite, la bugetul oraşului Ovidiu, dar poate crea şi multe locuri de muncă pentru oamenii din această zonă”, a declarat Nicuşor Constantinescu. La rîndul său, candidatul PSD la Senat în Colegiul 1, Liviu Brăiloiu, a afirmat că punerea în funcţiune a staţiei era o necesitate în consolidarea infrastructurii rutiere a judeţului. “Ceea ce vedem aici este un exemplu de ce ar trebui să se întîmple în România. Vom asfalta, vom construi străzi şi vom ajuta, chiar din decembrie, la dezvoltarea Constanţei. Singura soluţie de a depăşi criza este să construim şi, de aceea, avem nevoie de cît mai multe staţii de asfalt”, a afirmat Brăiloiu. Acesta a fost completat de candidatul PSD la Camera Deputaţilor în Colegiul 9, Antonella Marinescu, care a afirmat că “este foarte important ce se întîmplă aici, iar în timp ce alţii se ceartă, noi construim”. În vreme ce candidatul PSD la Senat în Colegiul 2, Nicolae Moga, a insistat pe faptul că “staţia înseamnă locuri de muncă şi un nivel de trai mai bun pentru oameni”, candidatul social-democrat la Camera Deputaţilor în Colegiul 7, Matei Brătianu, a afirmat că inaugurarea este în concordanţă cu programele administraţiei locale pentru dezvoltarea economică a judeţului.