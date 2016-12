”Avatar”, lider în box office-ul nord-american, pentru a patra săptămână consecutiv

Superproducţia 3D “Avatar”, în regia lui James Cameron, este lider în box office-ul nord-american, pentru a patra săptămână consecutiv, după ce a obţinut încasări de 48,5 milioane de dolari de vineri până duminică.

Filmul de acţiune “Sherlock Holmes”, regizat de britanicul Guy Ritchie, în care Robert Downey Jr. joacă rolul celebrului detectiv, iar Jude Law, pe cel al fidelului Watson, s-a situat pe poziţia a doua a box office-ului nord-american, reuşind încasări de 16,6 milioane de dolari de vineri până duminică şi un total de 165 de milioane de dolari de la lansare. Veveriţele din filmul pentru copii “Alvin şi veveriţele 2 / Alvin and the Chipmunks: The Squeakquel” s-au menţinut pe poziţia a treia a box-office-ului nord-american, cu încasări de 16,3 milioane de dolari de vineri până duminică. Un nou film cu vampiri, intitulat “Daybreakers”, regizat de Michael Spierig, cu Ethan Hawke în rolul principal, a obţinut încasări de 15 milioane de dolari în primul weekend de proiecţii şi a ocupat astfel poziţia a patra a box office-ului. Pe poziţia a cincea s-a situat comedia romantică “E tare complicat! / It\'s Complicated”, cu Meryl Streep, Alec Baldwin şi Steve Martin în rolurile principale, care a generat încasări de 11 milioane de dolari la sfârşitul săptămânii trecute. Filmul “Un an cu noroc / Leap Year”, o nouă comedie romantică, a intrat direct pe poziţia a şasea, cu încasări de 9,16 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul “The Blind Side”, a cărui acţiune se desfăşoară în lumea fotbalului american, s-a situat pe poziţia a şaptea, cu încasări de 7,7 milioane de dolari, iar lungmetrajul ”Sus, în aer / Up in the Air”, regizat de Jason Reitman, devenit cunoscut după lansarea comediei ”Juno”, în 2007, ocupă poziţia a opta, cu încasări de 7,1 milioane de dolari. O nouă comedie pentru adolescenţi, ”Youth in Revolt”, regizată de Miguel Arteta, inspirată dintr-un roman de succes al scriitorului C.D. Payne, a intrat pe locul al nouălea în primul weekend de proiecţii în cinematografele nord-americane şi a generat încasări de 7 milioane de dolari.

Noul desen animat lansat de studiourile Disney, “Prinţesa şi Broscoiul”, a cărui eroină principală este de culoare, completează topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în America de Nord la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a vândut bilete în valoare de 4,7 milioane de dolari.