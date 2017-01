”Avatar”, marele câştigător la gala premiilor Saturn 2010

Filmul SF 3D ”Avatar”, semnat de James Cameron, a dominat cea de-a 36-a gală a premiilor Saturn, ce a avut loc, joi, în oraşul Burbank din statul american California, impunându-se la nouă din cele zece categorii la care a fost nominalizat. Filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile a fost desemnat Cel mai bun lungmetraj SF, iar actorii Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang şi Sigourney Weaver au triumfat fiecare la categoriile Cel mai bun actor în rol principal, Cea mai bună actriţă în rol principal, Cel mai bun actor în rol secundar, respectiv Cea mai bună actriţă în rol secundar. James Cameron s-a impus la categoriile Cel mai bun regizor şi Cel mai bun scenarist, fiind recompensat şi cu un premiu special, The Visionary Award. Celelalte două trofee primite de ”Avatar” le-au revenit compozitorului James Horner, pentru Cea mai bună coloană sonoră şi lui Rick Carter şi Robert Stromberg, pentru Cele mai bune decoruri.

Un alt lungmetraj recompensat la gala Saturn Awards 2010 a fost ”Watchmen / Cei ce veghează”, desemnat Cel mai bun film fantastic şi câştigător la categoria Cele mai bune costume. Deşi ”Star Trek” şi ”District 9 / Districtul 9” au fost învinse de ”Avatar” la aproape toate categoriile, aceste două pelicule au primit fiecare câte un premiu Saturn. Lungmetrajul ”Star Trek”, regizat de J.J. Abrams, a câştigat premiul categoriei Cel mai bun machiaj, iar ”District 9 / Districtul 9”, regizat de Neill Blomkamp, a fost desemnat Cel mai bun film internaţional. Printre ceilalţi câştigători se numără ”Drag Me To Hell / Târâtă în iad”, desemnat Cel mai bun film horror, ”Inglourious Basterds / Ticăloşi fără glorie”, desemnat Cel mai bun film de acţiune, iar pelicula ”Monsters vs. Aliens / Monştri contra extratereştri” s-a impus la categoria Cel mai bun film de animaţie. În timpul acestei gale au fost acordate şi câteva premii speciale. Roberto Orci şi Alex Kurtzman au primit George Pal Memorial Award, Lauren Shuler Donner a fost recompensată cu Producers Showcase Award, iar Irvin Kershner a primit premiul pentru întreaga carieră.

Premiile Saturn au fost create în 1972, de Academia Filmelor Ştiinţifico-Fantastice, Fantezie & Horror din SUA, pentru recompensarea valorii producţiilor de gen.