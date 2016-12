Preşedintele iranian, Mahmoud Ahmadinejad, a afirmat miercuri că ”premierul israelian, Benjamin Netanyahu, este un asasin calificat, care ar trebui pus sub acuzare pentru ucidere de femei şi copii”. Într-un interviu acordat prezentatorului Larry King, preşedintele iranian, aflat la New York, a negat că sancţiunile internaţionale afectează negativ ţara sa şi a refuzat să îşi ia angajamentul de a se întâlni cu Barack Obama, în cazul în care o astfel de ocazie ar apărea. Ahmadinejad a precizat şi că Iranul nu are niciun interes să obţină arma nucleară şi că ”doar regimul sionist şi unele autorităţi americane sunt preocupate de intenţiile Teheranului”. El a negat că ar putea influenţa direct cazul a doi turişti americani care sunt deţinuţi în Iran de peste un an, fără a fi judecaţi. ”Există o şansă ca Josh Fattal şi Shane Bauer să fie eliberaţi, dar decizia trebuie luată de un judecător”, a spus Ahmadinejad. Liderul iranian a afirmat că eliberarea celei de-a treia membre a grupului de americani reţinut la graniţa cu Irakul a fost ”un gest umanitar, venit din milă şi compasiune”. Sarah Shourd a fost eliberată săptămâna trecută, după mai mult de un an de detenţie la Teheran.