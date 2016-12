”Blancanieves”, zece premii Goya!

Lungmetrajul ”Blancanieves”, regizat de Pablo Berger, a obţinut 10 trofee, inclusiv la categoriile Cel mai bun film, Cea mai bună actriţă şi Cel mai bun scenariu original, duminică, la Madrid, la cea de-a 27-a gală a premiilor Goya, considerate echivalentul spaniol al premiilor Oscar. Potrivit variety.com, filmul ”Blancanieves”, produs de Arcadia Motion Pictures, reprezintă o reinterpretare în alb-negru a poveştii ”Albă ca Zăpada”, cu o acţiune plasată în universul coridelor din Sevilla, în anii ’20. Pentru rolul din ”Blancanieves”, Maribel Verdu a fost desemnată cea mai bună actriţă, învingându-le pe Naomi Watts (”Paradisul spulberat / Lo Imposible”), Penelope Cruz (”Twice Born”) şi Aida Folch (”The Artist And The Model”). Pablo Berger, regizorul şi scenaristul acestei pelicule, a câştigat la categoria Cel mai bun scenariu original. Juan

Antonio Bayona a câştigat premiul Goya pentru Cel mai bun regizor, cu pelicula ”Paradisul spulberat / Lo Imposible”, turnată în limba engleză, care îi are ca protagonişti pe Naomi Watts şi Ewan McGregor. De altfel, pentru rolul ei din acest film, Naomi Watts a fost nominalizată la premiul Oscar din acest an. Filmul ”Lo Imposible” a câştigat alte patru premii tehnice, pentru cel mai bun sunet, cel mai bun montaj, cele mai bune efecte speciale şi cea mai bună producţie de linie. Cel mai bun actor a fost desemnat Jose Sacristan, pentru rolul din filmul ”El Muerto y ser Feliz”. Candela Pena s-a impus la categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar, cu interpretarea din filmul ”Una pistola en cada mano”, iar la categoria Cel mai bun actor în rol secundar s-a impus Julian Villagran, pentru rolul din pelicula ”Grupp 7”. Enrique Gato s-a impus la categoriile Cel mai bun scenariu adaptat, Cel mai bun regizor debutant şi Cel mai bun film de animaţie, pentru ”Las aventuras de Tadeo Jones”. Cel mai bun film european a revenit peliculei ”Intouchables”, iar ”Juan of The Dead” s-a impus la categoria Cel mai bun film ibero-american. Concha Velasco a primit un premiu Goya pentru întreaga carieră.