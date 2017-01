”Boris Elţîn şi-a trăit ultimii ani într-o cuşcă de aur ridicată de Vladimir Putin”

Fostul premier şi opozant rus Mihail Kasianov susţine că ”Boris Elţîn şi-a petrecut ultimii ani de viaţă într-o cuşcă de aur, izolat şi pus sub ascultare, la ordinul succesorului său, Vladimir Putin. El a înţeles pe deplin că trăia ca un prizonier într-o cuşcă de aur, cînd a împlinit 75 de ani, la 1 februarie 2006”, povesteşte Kasianov într-o carte din care săptămînalul rusesc ”Novoe Vremia” a publicat, luni, o serie de extrase. ”Elţîn a suportat foarte greu că a fost obligat să-şi sărbătorească vîrsta de 75 de ani la Kremlin şi nu aşa cum dorea: liber, în mod informal. Organizatorii au decis pe cine putea invita şi pe cine nu”, continuă fostul premier rus, care nu a fost invitat. Mihail Kasianov îşi aminteşte că, atunci cînd l-a sunat ca să-l felicite, Boris Elţîn era furios. ”Atunci, el s-a plîns: ascultă toate telefoanele. Este greu să vezi ce se întîmplă aici”, povesteşte el.

Primul şef de Guvern al lui Putin, între anii 2000 şi 2004, Kasianov afirmă că preşedintele le ordona miniştrilor să nu-l mai viziteze pe Boris Elţîn la reşedinţa sa de la Gorki, în apropiere de Moscova. ”Într-o zi, în timpul unei reuniuni a Consiliului de Securitate, Putin mi-a zis: «Spuneţi-le miniştrilor să nu-l mai deranjeze pe Boris Nikolaievici, fără un motiv anume, cu vizitele lor. Medicii se enervează, spun că este agitat după aceste întîlniri şi că el are nevoie de linişte, are totuşi probleme cu inima»”. Cu prilejul ultimei întîlniri cu Elţîn, în toamna lui 2006, fostul preşedinte a insistat ca oaspetele său să schimbe în mod regulat telefoanele, pentru a nu mai fi ascultat, mai spune Kasianov. ”Cumpăraţi mai multe, cele mai simple modele, ca să nu regretaţi nimic. Luaţi unul, vorbiţi şi aruncaţi-l, luaţi altul, vorbiţi şi aşa mai departe”, spunea fostul preşedinte, la acea vreme spitalizat pentru o fractură şi care avea să moară cîteva luni mai tîrziu, în aprilie 2007. Purtătorul de cuvînt al lui Vladimir Putin a rămas evaziv. ”Nu consider că interviul lui Kasianov poate suscita comentarii”, a declarat Dmitri Peskov.