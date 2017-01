”Boyhood”, marele câştigător la gala London Critics' Circle Film Awards

Lungmetrajul ”12 ani de copilărie / Boyhood” a fost marele câştigător al galei Premiilor Cercului Criticilor din Londra, desfășurată duminică, obţinând trei premii din partea criticilor britanici. Pelicula regizată de Richard Linklater a câştigat premiul pentru cel mai bun film al anului 2014, învingând filme precum ”The Grand Budapest Hotel” şi ”The Theory of Everything”, în cadrul celei de-a 35-a gale de decernare a premiilor Cercului Criticilor din Londra, care a avut loc la hotelul May Fair din capitala Marii Britanii. Richard Linklater a obţinut distincţia pentru cel mai bun regizor, iar Patricia Arquette a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar.

Premiul pentru cel mai bun actor i-a revenit lui Michael Keaton, pentru rolul din ”Omul Pasăre sau Virtutea nesperată a ignoranţei / Birdman”, iar Julianne Moore a fost numită cea mai bună actriţă, pentru rolul din ”Still Alice”. Americanul J.K. Simmons a fost numit cel mai bun actor în rol secundar, pentru filmul ”Whiplash”. Premiul Dilys Powell de excelenţă în cinematografie i-a fost acordat actriţei britanice Miranda Richardson, iar distincţia Attenborough pentru filmul britanic al anului 2014 a fost acordată peliculei ”Pe sub piele / Under the Skin”, regizată de Jonathan Glazer. Compozitoarea Mica Levi a primit distincţia pentru reuşite tehnice (Technical Achievement Award), pentru coloana sonoră a filmului ”Pe sub piele / Under the Skin”. Timothy Spall a fost numit actorul britanic al anului, pentru rolul din filmul ”Mr. Turner”, iar Rosamund Pike a primit distincţia la categoria feminină, pentru prestaţiile din filmele ”Fata dispărută / Gone Girl” şi ”What We Did on Our Holiday”. Premiul pentru cel mai bun film străin a fost câştigat de producţia rusească ”Leviathan”, regizată de Andrey Zvyagintsev, iar titlul de documentarul anului 2014 a revenit filmului ”CitizenFour”, realizat de Laura Poitras, despre fostul angajat al serviciilor secrete americane Edward Snowden. La rândul său, Wes Anderson a fost premiat pentru scenariul peliculei ”The Grand Budapest Hotel”.

Premiile Cercului Criticilor din Londra (The London Critics' Circle Awards) sunt acordate de un juriu format din criticii de film de la peste 100 de reviste de specialitate, care strâng fonduri în beneficiul National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC).