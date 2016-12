”Cadavrul Larei a dispărut”

După două luni de amânări, ieri, au început audierile principalilor suspecţi în cazul uciderii Larei Şaban. Singurul care a dat declaraţii în faţa completului de judecată a fost George Davidescu, celălalt suspect, Gilberto Șaban prevalându-se de dreptul la tăcere. El a precizat că își menține declarația pe care a dat-o în fața procurorului în proporție de 80%. Davidescu şi-a început declaraţia cu menţiunea că va spune ”adevărul pur” despre ziua în care a fost ucisă Lara Şaban. Apoi a expus varianta conform căreia Lara ar fi fost omorâtă de doi cetățeni turci. Declaraţia sa a fost diferită faţă de celelalte date până în prezent. Deşi iniţial cei doi declaraseră că, după ce au ucis-o pe Lara, cetăţenii turci i-au obligat prin ameninţări cu moartea să scape de cadavru şi i-au escortat până la ieşire din Constanţa unde, pe un câmp, I-au pus să ascundă trupul femeii în lizieră, ieri, Davidescu a avut o altă variantă. ”În momentul în care am ajuns pe câmp, Șaban a oprit ca să își facă nevoile fiziologice și în spatele maşinii noastre a oprit o dubă din care au coborât doi-trei indivizi turci. Aceştia m-au tras din mașină circa 150 de metri pe câmp şi m-au bătut până mi-am pierdut cunoștința(…) După ce turcii au plecat și împreună cu Şaban ne-am apropiat de mașină am observat că sacii în care se afla cadavrul Larei dispăruseră”. Deşi Șaban a declarat anterior că doi dintre cetăţenii turci au vorbit cu complicele său în română, ieri, Davidescu a susţinut că agresorii vorbeau numai turcește și că doar unul i-ar fi spus într-o română stricată: ”Eu omor la familia ta”. În plus, Davidescu a negat în fața judecătorului că ar fi cumpărat o drujbă pe data de 3 mai, în condițiile în care anchetatorii au dovezi privind acest aspect.

Reamintim că, Gilberto Şaban şi George Davidescu sunt acuzaţi de procurori că, pe 3 mai, au ademenit-o pe Lara Şaban într-un apartament din Constanţa unde au ucis-o şi apoi au transportat şi ascuns cadavrul, împachetat în mai mulţi saci, într-o lizieră dintre Lumina şi Năvodari.