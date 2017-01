”Chuck Norris vs Communism”, un documentar românesc la Festivalul Sundance

Festivalul Sundance, dedicat cinematografiei independente, s-a deschis ieri, în Utah (SUA) şi va prezenta, anul acesta, o selecţie de filme provocatoare, printre care se numără noul lungmetraj al lui Robert Redford, fondatorul manifestării, dar şi documentarul românesc ”Chuck Norris vs Communism”. Peste 100 de filme vor fi prezentate în perioada 22 ianuarie - 1 februarie, în staţiunea de schi Park City din statul american Utah, care devine, anual, o capitală a cinematografiei independente.

În fiecare an, numeroase titluri care sunt prezentate la Sundance fac turul lumii şi sunt nominalizate la premii prestigioase, culminând cu Oscarurile decernate de Academia americană. Aşa a fost, anul trecut, cazul filmelor ”12 ani de copilărie / Boyhood”, de Richard Linklater şi ”Whiplash”, de Damien Chazelle. După debutul la Sundance, ele se regăsesc în prezent în cursa pentru premiile Oscar, după ce au obţinut şi Globuri de Aur. Veteranul Robert Redford, a cărui carieră a cunoscut o stagnare înainte de revenirea în forţă, în 2013, cu ”Când totul e pierdut / All Is Lost”, de J.C. Chandor - unde a apărut singur pe marele ecran, în rolul unui naufragiat pe un ocean -, îşi prezintă anul acesta noua peliculă, ”A Walk in the Woods”, de Ken Kwapis, în care joacă alături de Nick Nolte şi Emma Thompson. Printre filmele care vor fi prezentate în cele 11 zile de festival, aflat la cea de-a 31-a ediţie, se numără ”Going Clear”, despre secta scientologilor, de Alex Gibney, ”Last Days in the Desert”, în care Ewan McGregor joacă rolul lui Iisus, dar şi pe cel al diavolului, ”The Hunting Ground”, de Kirby Dick, despre abuzurile sexuale din campusurile universitare americane, o temă extrem de actuală în SUA, ”What Happened, Miss Simone?”, o biografie a divei muzicii jazz Nina Simone, ”Strangerland”, cu Nicole Kidman şi Joseph Fiennes, despre doi soţi care trebuie să facă faţă dispariţiei celor doi copii ai lor, şi ”Partisan”, un thriller cu Vincent Cassel, despre un copil crescut pentru a deveni asasin.

Documentarul ”Chuck Norris vs Communism”, de Ilinca Călugăreanu, a fost selectat în secţiunea competiţională World Cinema Documentary. Filmul, o coproducţie România / Germania / Marea Britanie, va fi proiectat în premieră mondială. În România anilor 1980, o serie de filme occidentale au ”distrus” Cortina de Fier şi au deschis o fereastră către o nouă lume. O piaţă de casete VHS la negru şi o curajoasă traducătoare, Irina Margareta Nistor, au adus magia filmului populaţiei şi au semănat seminţele unei revoluţii, se arată în prezentarea peliculei de pe site-ul festivalului. Ilinca Călugăreanu este o regizoare de filme documentare care locuieşte la Londra. A studiat producţia de film documentar la Granada Center for Visual Anthropology din oraşul britanic Manchester.