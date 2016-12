”Clanul Soprano” are cel mai bun scenariu din istoria televiziunii americane

Serialul ”The Soprano’s / Clanul Soprano”, care prezintă viaţa de zi cu zi a unor mafioţi din New Jersey, a fost desemnat show-ul cu cel mai bun scenariu din istoria televiziunii americane, depăşind comedia ”Seinfeld”, clasată pe locul al doilea în această listă întocmită de Sindicatul Scenariştilor Americani. Această asociaţie alcătuită din scenarişti care lucrează în cinematografie, televiziune şi industriile new media a alcătuit o listă cu cele mai bune 101 seriale din punct de vedere al scenariilor, pe baza voturilor exprimate de membrii săi. Comediile şi dramele sunt reprezentate în mod egal în Top 10. Sindicatul Scenariştilor pare să favorizeze producţiile de televiziune relativ recente. Doar unul din primele zece seriale, ”The Twilight Zone”, clasat pe locul al treilea, a fost produs înainte de anii ’70, iar aproape jumătate din întreaga listă de 101 seriale au fost lansate în ultimul deceniu.

”The Soprano’s / Clanul Soprano”, produs de postul de televiziune HBO, spune povestea mafiotului Tony Soprano, interpretat de James Gandolfini, care încearcă din răsputeri să păstreze un echilibru între viaţa de familie şi acţiunile mafiote în care este implicat. Celelalte comedii care se alătură serialului ”Seinfeld” în top 10 sunt producţii din anii \'70-\'80: “All in the Family”, ”The Mary Tyler Moore Show”, ”M*A*S*H” şi ”Cheers”. Producţiile dramatice ”The West Wing”, ”The Wire” şi ”Mad Men / Nebunii de pe Wall Street” completează topul 10. De altfel, ”Mad Men / Nebunii de pe Wall Street” este singurul show TV din topul 10 care nu s-a încheiat şi rulează încă şi în 2013. Serialul de animaţie ”The Simpsons / Familia Simpson” ocupă locul al 11-lea, urmat de producţia din anii \'50 ”I Love Lucy”. ”The Daily Show With Jon Stewart”, clasat pe locul al 17-lea, a ocupat cea mai înaltă poziţie dintre toate producţiile de televiziune care ies din formatul comediilor sau dramelor realizate pe baza unui scenariu. Aflat pe locul al 43-lea, serialul ”Downton Abbey”, produs de PBS, este cel mai bine clasat serial produs în afara SUA.

Deşi cele mai multe dintre serialele incluse în această listă au avut un mare succes la vremea lor şi au avut un număr mare de sezoane, alte seriale cu o durată mult mai scurtă, precum ”Twin Peaks” pe locul 35, ”Friday Night Lights” pe locul 22 sau ”Arrested Development” pe locul al 16-lea, s-au descurcat şi ele foarte bine. În timp ce posturile NBC, CBS şi HBO au fost bine reprezentate în topul 10, cel mai bine clasat serial produs de ABC a fost comedia ”Taxi”, care ocupă poziţia a 19-a.