”Constanţa, în cărţi pentru România - Olanda”

Aflat la Constanţa împreună cu soţia, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Mircea Sandu, a recunoscut că oraşul de la ţărmul mării este luat în calcul pentru găzduirea partidei România - Olanda, programată pe 13 octombrie, în preliminariile EURO 2008. “Constanţa este una din variante, mai ales că ne dorim să oferim suporterilor din toată ţara şansa de a vedea Naţionala pe viu. În următoarele două săptămîni, eu sau Ionuţ Lupescu vom merge la stadionul Farul şi vom face un raport privind condiţiile. Decizia îi aparţine însă selecţionerului Victor Piţurcă şi va fi luată pînă pe 13 august. Oricu, noi ne-am simţit bine de cîte ori am jucat la Constanţa”, a explicat “Naşul”. Preşedintele FRF nu crede că sumele vehiculate de cluburile din Liga I în actualul sezon vor schimba prea mult faţa campionatului. “Supercupa României ne-a arătat că sînt premise pentru un fotbal spectaculos în acest sezon şi de aceea mă aştept la un campionat foarte disputat. Nu vor conta atît de mult banii, ci trebuie să aducem jucători de valoare în întrecerea internă şi să obţinem rezultate în cupele europene pentru a creşte nivelul fotbalului românesc”, a adăugat Sandu. În privinţa Farului, el s-a arătat destul de rezervat, lăudîndu-l totuşi pe antrenorul Constantin Gache: “Nu am văzut deloc Farul în meciurile amicale şi nu mă pot pronunţa. Ştiu însă ce a făcut Gache sezonul trecut la Tulcea şi am încredere în el, mai ales că va antrena şi cu inima pentru că este constănţean”.