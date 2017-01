”Cursa spre Witch Mountain”, în fruntea box office-ului nord-american

Cea mai recentă producţie a studiourilor Walt Disney, ”Cursa spre Witch Mountain”, un science-fiction de aventuri, a intrat direct în fruntea box office-ului nord-american, chiar în prima săptămînă de la lansare. Filmul, care prezintă aventurile a doi adolescenţi cu puteri supranaturale, a obţinut încasări de 25 de milioane de dolari şi a depăşit fostul lider de săptămîna trecută, thrillerul SF ”Cei ce veghează/ Watchmen”, regizat de Zack Snyder. Acest film cu super-eroi inspiraţi din benzile desenate populare a obţinut încasări de 18 milioane de dolari (86 milioane de dolari în total).

Filmul horror ”The Last House on the Left” a intrat direct pe poziţia a treia a acestui clasament, cu 14,7 milioane de dolari obţinuţi din încasări, devansînd thrillerul ”Teroare în Paris/ Taken” cu Liam Neeson, care a coborît pe locul al patrulea, rămînînd în Top 10 după şapte săptămîni, în ciuda faptului că obţine încasări din ce în ce mai mici (6,6 milioane de dolari şi un total de 127 de milioane de dolari). Comedia ”Madea Goes to Jail”, ce prezintă aventurile bunicii cu temperament vulcanic, interpretată chiar de regizorul, scenaristul şi actorul Tyler Perry, a coborît pe a cincea poziţie (5,1 milioane de dolari), după ce a ocupat primele două poziţii ale podiumului. Pe a şasea poziţie se află ”Vagabondul milionar”, care continuă să profite de renumele creat de cele opt premii Oscar primite la Hollywood, inclusiv pentru cel mai bun film, obţinînd 5 milioane de dolari în cea de-a 18-a săptămînă de la lansarea pe marile ecrane (132,6 milioane de dolari în total).

Nicio noutate în această săptămînă între a şaptea şi a noua poziţie: agentul de pază din comedia ”Paul, mare poliţist la mall” rezistă în Top 10 pentru a noua săptămînă (3,1 milioane de dolari), devansînd comedia romantică ”Despre bărbaţi şi nu numai...” (2,9 milioane de dolari) şi filmul de animaţie ”Coraline” (2,7 milioane de dolari). Pe ultima poziţie a clasamentului se află un film nou intrat, comedia ”Miss March” (2,3 milioane de dolari), ce prezintă povestea unui bărbat tînăr care se trezeşte după patru ani de comă şi descoperă că logodnica lui pozează pentru revista ”Playboy”.