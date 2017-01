Asociaţia PRO-PSI din Constanţa organizează, în perioada 24-29 mai 2010, la Hotelul Afrodita din Staţiunea Venus, a III-a ediţie a Conferinţei internaţionale ”De la cunoaştere la intervenţie în psihologie”, creditată de Colegiul Psihologilor din România (CPR). „La conferinţă vor participa peste 150 de psihologi din România, SUA, Belgia, Estonia. Dintre participanţii din străinătate vor susţine workshopuri profesor emerit Robert Wubbolding de la Xavier University, director la Center for Reality Therapy, Ohio, director pentru Training la Dr. W. Glasser Institute for Reality Therapy, California; M. Daniel Gerbinet - psihoterapeut, formator, supervisor, asociat în cercetare la Institutul Gregory Bateson din Liege, care a demarat un program de formare profesională acreditat de CPR; profesorul Jure Biechonski, psihoterapeut, creator al hipno-analizei tranzacţionale, fondator şi director al SACH Internaţional (School of Analytical and Cognitive Hypnotherapy and Psychotherapy)”, a declarat preşedintele Comitetului de organizare, psiholog principal Ilie Anghel Grădinaru. Prof. Jure Biechonski va susţine, pe 24 mai, workshopul “Psyhoneuroimmunology. Sexuality and Immunology” destinat psihologilor, medicilor, asistenţilor medicali, precum şi oricărei persoane interesate, indiferent de pregătirea profesională. Lor li se vor alătura specialişti care au promovat inteligenţa românească în străinătate: prof. univ. dr. Ilie Puiu Vasilescu - University of Virginia, prof. asociat dr. Cezar Giosan - Berkeley College New York, City University of New York, care va prezenta, pentru prima dată în România, rezultatele cercetărilor efectuate în domeniul psihologiei clinice, psih. principal Teodor Vasile - dr. în Ştiinţe Medicale Alternative şi Naturopatie, Calcutta, India, care va realiza o legătură între psihoterapie şi medicina complementară (workshop deschis tuturor celor interesaţi de problematică). Nu vor lipsi personalităţi care au format şi continuă să formeze numeroase generaţii de psihologi: prof. univ. dr. Mihai Aniţei – Preşedintele CPR, prof. univ. dr. Nicolae Mitrofan – Decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din Bucureşti, conf. univ. dr. Margareta Dincă, lect. univ. dr. Constantin Edmond Cracsner – preşedintele Comisiei de psihologie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din cadrul CPR, prof. univ. dr. Irina Holdevici, prof. univ. dr. Iolanda Mitrofan, prof. univ. dr. Ruxandra Răşcanu, prof. asociat dr. Ion Duvan, conf. univ dr. Odette Dimitriu, prof. univ. dr. Vlad – Doru Popovici şi mulţi alţii.

Şi în acest an, asociaţia va acorda premiile de excelenţă, cu care comunitatea psihologilor s-a familiarizat deja şi anunţă că, începând cu această ediţie, se va acorda un premiu special unui student sau masterand implicat în activităţi ştiinţifice.