”Deasupra tuturor/ Up” se menţine în fruntea box office-ului nord-american

Filmul de animaţie ”Deasupra tuturor/ Up”, produs de studiourile Pixar, s-a menţinut în fruntea box office-ului nord-american, cu încasări de 44,2 milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare. Acest film prezintă aventurile lui Carl Fredricksen, în vîrstă de 78 de ani, care. pentru a-şi îndeplini visul de a călători în America de Sud. a legat 78 de baloane de acoperişul casei şi a început să zboare. Pelicula a obţinut încasări totale de 137,3 milioane de dolari în primele zece zile de la lansare.

Pe a doua poziţie s-a situat ”Marea Mahmureală/ The Hangover”, o comedie despre aventurile unor tineri care organizează o petrecere a burlacilor în Las Vegas, pentru bunul lor prieten care urmează să se căsătorească. Filmul, lansat la sfîrşitul săptămînii trecute, a obţinut încasări de 43,3 milioane de dolari. Filmul SF ”Land of the Lost”, în care abundă scenele cu dinozauri şi insecte uriaşe, s-a clasat pe a treia poziţie, obţinînd 19,5 milioane de dolari chiar în primul weekend de la lansare. Comedia ”O noapte la muzeu 2”, cu actorul american Ben Stiller în rol principal, a coborît două locuri, pînă pe poziţia a patra, după ce a obţinut încasări de 14,7 milioane de dolari la sfîrşitul săptămînii trecute şi un total de 127,3 milioane de dolari în cele trei săptămîni de la lansare. Filmul ”Star Trek: Un nou început” se menţine pe poziţia a cincea, cu încasări de 8,4 milioane de dolari de vineri pînă duminică şi un total de 222,8 milioane de dolari în cinci săptămîni de prezenţă în sălile de cinematograf nord-americane. Pelicula ”Terminator – Salvarea”, al patrulea film al celebrei serii cu roboţi, de această dată cu actorul Christian Bale în rolul principal, a coborît trei locuri, pînă pe poziţia a şasea, cu încasări de 8,4 milioane de dolari. Filmul horror ”Tîrîtă în iad/ Drag Me to Hell” a coborît pe a şaptea poziţie, cu încasări de 7,3 milioane de dolari, fiind urmat de ”Îngeri şi Demoni”, continuarea filmului ”Codul lui Da Vinci”, care ocupă poziţia a opta, cu încasări de 6,5 milioane de dolari.

Comedia ”Sejur cu surprize/ My Life in Ruins” a obţinut încasări de 3,2 milioane de dolari în primul weekend de la lansare, ocupînd poziţia a noua şi este urmată în top de parodia ”Ne rîdem şi dansăm/ Dance Flick”, care a vîndut bilete în valoare de 2 milioane de dolari.