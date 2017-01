”Despre bărbaţi şi nu numai”, lider în box office-ul nord-american

Lungmetrajul ”Despre bărbaţi şi nu numai/ He\'s Just Not That Into You”, cu Drew Barrymore în rolul principal, s-a situat pe primul loc în box office-ul nord-american, în primul weekend de la lansare, cu încasări de 27 de milioane de dolari. Comedia romantică este produsă de Warner Bros, în regia lui Ken Kwapis şi îi are în distribuţie pe Drew Barrymore, Kevin Connolly şi Jennifer Aniston.

Pe poziţia a doua în box office s-a situat thriller-ul ”Teroare în Paris/ Taken”, în regia lui Pierre Morel, cu Liam Neeson în rolul unui fost spion care îşi caută fiica răpită. Filmul a avut încasări de 20,3 milioane de dolari la sfîrşitul săptămînii trecute, cu un total de 53 de milioane de dolari de la lansarea în cinematografe, în urmă cu zece zile. Lungmetrajul animat ”Coraline” s-a situat pe locul al treilea în box office-ul nord-american, cu încasări de 16 milioane de dolari în primul weekend de la lansare. Pe poziţia a patra s-a situat un alt film lansat în cinematografele din America de Nord în urmă cu trei zile, ”Pantera Roz 2”, cu încasări de 12 milioane de dolari, acesta fiind urmat de comedia ”Paul, mare poliţist la mall”, care a avut încasări de 11 milioane de dolari. Thriller-ul SF ”Push/ Războiul minţii” s-a situat pe locul al şaselea în box office, cu încasări de 10 milioane de dolari, acesta fiind urmat de ”Gran Torino”, în regia lui Clint Eastwood, care a avut încasări de 7,4 milioane de dolari. Filmul regizat de Eastwood a avut încasări de 120 de milioane de dolari în cele nouă săptămîni care au trecut de la lansarea pe marile ecrane.

Lungmetrajul ”Vagabondul milionar/ Slumdog Millionaire”, în regia lui Danny Boyle, care a primit 10 nominalizări la Oscar şi a fost recompensat cu numeroase premii de la lansare, s-a situat pe poziţia a opta în box office, cu încasări de 7,4 milioane de dolari. Pe poziţia a noua în box office se află thriller-ul SF ”Musafiri neinvitaţi/ The Uninvited”, cu încasări de 6,4 milioane de dolari, acesta fiind urmat de ”Hotel pentru căţei/ Hotel for Dogs”, care a avut încasări de 5,8 milioane de dolari.