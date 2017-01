”Destinaţie finală 4” se menţine în fruntea box office-ului nord-american

Filmul ”Destinaţie finală 4”, cel de-al patrulea opus dintr-o celebră serie horror, s-a menţinut pe prima poziţie a box office-ului nord-american, la sfîrşitul săptămînii trecute, după ce a vîndut bilete în valoare de 12,4 milioane de dolari.

Poziţia a doua a revenit comediei romantice ”All About Steve”, cu Sandra Bullock în rolul principal, această peliculă reuşind să obţină încasări de 11,2 milioane de dolari. Experţii consideră că această sumă reprezintă o scădere considerabilă, comparativ cu încasările de 33,6 milioane de dolari reuşite de precedentul film al actriţei americane, ”The Proposal”, lansat în iunie. Partenerul ei din ”All About Steve”, actorul Bradley Cooper, a avut şi el parte de un debut spectaculos la începutul verii, odată cu lansarea comediei ”The Hangover”, ce a adus încasări de 45 de milioane de dolari în primul weekend de proiecţii. Pe locul al treilea în box office-ul nord-american a coborît cel mai recent film semnat de Quentin Tarantino, ”Ticăloşi fără glorie”, cu Brad Pitt în rolul principal, care relatează aventurile unui grup de soldaţi americani evrei ce luptă împotriva naziştilor, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Acest film a obţinut încasări de 10,8 de milioane de dolari. Thrillerul science-fiction ”Gamer - jocul supravieţuirii”, cu Gerard Butler în rolul principal, a intrat direct pe locul al patrulea şi a generat încasări de 9 milioane de dolari. Filmul SF ”District 9” a coborît un loc, pînă pe poziţia a cincea, cu încasări de 7 milioane de dolari, devansînd filmul horror ”Halloween II (2009)”, clasat pe poziţia a şasea, cu încasări de 5,6 milioane de dolari. Pe locul al şaptelea a coborît drama biografică ”Julie şi Julia”, în care Meryl Streep joacă rolul Juliei Child, o expertă americană în bucătăria franceză şi care a obţinut încasări de 5,2 milioane de dolari. Filmul de acţiune ”G.I. Joe: Ascensiunea Cobrei” s-a clasat pe locul al optulea, cu încasări de 8 milioane de dolari, urmat pe poziţia a noua de pelicula SF ”Soţia călătorului în timp”, ce prezintă povestea unui cuplu în care soţul are capacitatea de a călători în timp, acest film generînd încasări de 4,2 milioane de dolari.

Comedia ”Extract”, cu Mila Kunis şi Ben Affleck în rolurile principale, încheie topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în America de Nord, după ce a vîndut bilete în valoare de 4,1 milioane de dolari.