”Eroi de sacrificiu”, lider în box office-ul nord-american

Filmul de acţiune ”Eroi de sacrificiu/ The Expendables”, regizat şi produs de Sylvester Stallone, s-a menţinut în fruntea box office-ului nord-american şi în al doilea weekend de la lansarea pe marile ecrane din SUA şi Canada. Filmul prezintă aventurile unei bande de mercenari care primeşte misiunea de a înlătura de la putere un dictator sud-american. Pentru a asigura succesul acestui film de acţiune, Stallone, care deţine un rol în această peliculă, a mizat pe o distribuţie de invidiat, din care fac parte ”Stone Cold” Steve Austin, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jet Li, Jason Statham şi Dolph Lundgren. Acest lungmetraj a avut încasări de 16,5 de milioane de dolari de vineri până duminică.

”Vampires Suck”, o parodie după trilogia cu vampiri ”Amurg / Twilight”, a intrat direct pe poziţia a doua, cu încasări de 12,2 milioane de dolari. Filmul ”Mănâncă roagă-te iubeşte / Eat Pray Love”, regizat de Ryan Murphy şi având-o în rolul principal pe Julia Roberts, a coborât un loc, ajungând pe poziţia a treia, în cel de-al doilea weekend de proiecţii în sălile nord-americane, cu încasări de 12 milioane de dolari. Filmul are la bază bestseller-ul scris de Elizabeth Gilbert şi relatează amintirile unei femei divorţate, care decide să facă ”un voiaj de reflecţie” de un an, în Italia, India şi Bali. Pe locul al patrulea s-a situat comedia ”Lottery Ticket”, cu rapperii Ice Cube şi Bow Wow, care a reuşit încasări de 11,12 milioane de dolari în primul său weekend pe marile ecrane nord-americane. Comedia poliţistă ”Agenţii de rezervă / The Other Guys”, cu Will Ferrell şi Mark Wahlberg în rolurile principale, s-a situat pe locul al cincilea, cu încasări de 10,1 milioane de dolari, în timp ce thriller-ul horror ”Piranha 3D” a intrat direct pe locul al şaselea, în primul weekend de la lansare, cu încasări de 10,03 milioane de dolari. Comedia ”Nanny McPhee: Marea înfruntare”, cu actriţa britanică Emma Thompson în rolul principal, a intrat direct pe locul al şaptelea, cu încasări de 8,3 milioane de dolari. O altă premieră în acest top este comedia romantică ”The Switch”, cu Jennifer Aniston şi Jason Bateman în rolurile principale, care a ocupat locul al optulea, cu încasări de 8,1 milioane de dolari de vineri până duminică. Pe poziţia a noua se află thriller-ul SF ”Începutul / Inception”, cu Leonardo DiCaprio şi Marion Cotillard în rolurile principale, filmul obţinând, la sfârşitul săptămânii trecute, încasări de 7,7 milioane de dolari.

Comedia romantică ”Scott Pilgrim vs. the World”, cu Michael Cera şi Mary Elizabeth Winstead în rolurile principale, încheie topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în America de Nord la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a vândut bilete de 5,03 milioane de dolari.