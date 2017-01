”Folosirea drogului ecstasy nu este mai periculoasă decît călăritul”

O autoritate britanică ce monitorizează abuzul de droguri ar putea recomanda Guvernului din Marea Britanie să treacă ecstasy-ul din clasa de droguri A în clasa de droguri B, informează BBC. ”Consumul de ecstasy nu este mai periculos decît călăritul”, au declarat reprezentanţi ai consiliului (Advisory Council on the Misuse of Drugs/ ACMD). Profesorul David Nutt, director al consiliului, a expus acest fapt în publicaţia ”Journal Of Psychopharmacology”, subliniind că accidentele de călărie sînt responsabile pentru mai mult de 100 de decese pe an. ”Drogurile dăunează la fel de mult. Nu e mare diferenţă între călărie şi consumul de ecstasy. Această atitudine ridică întrebarea de ce societatea tolerează sau chiar încurajează unele forme de activităţi care pot fi dăunătoare, dar nu şi consumul de droguri”, a scris el.

De asemenea, într-un raport de anul trecut, Nutt susţine că ecstasy este mai puţin periculos decît alte droguri de clasă A, precum heroina sau cocaina. Cu toate acestea, ACMD s-a distanţat de poziţia profesorului Nutt. ”Recentul articol al profesorului David Nutt a fost realizat în concordanţă cu cercetările sale academice, nu din poziţia ocupată de către acesta în consiliu”, a declarat un purtător de cuvînd al ACMD. Luna trecută, canabisul a fost reclasat ca drog de categoria B, în ciuda recomandărilor ACMD de a rămîne clasificat drept drog de categoria C.