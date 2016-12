”Furios şi iute 7”, primul loc în box office-ul nord-american pentru al treilea weekend consecutiv

Filmul ”Furios şi iute 7 / Fast and Furious 7”, ultima peliculă a regretatului actor Paul Walker, s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american pentru al treilea weekend consecutiv, cu încasări de 29,1 milioane de dolari. Potrivit Reuters, acest lungmetraj de acţiune a depăşit, weekend-ul trecut, pragul încasărilor de un miliard de dolari pe plan mondial.

Comedia ”Paul, mare poliţist la mall 2 / Paul Blart: Mall Cop 2” a depăşit aşteptările specialiştilor şi a debutat pe locul al doilea, cu încasări de 24 de milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul horror ”Unfriended”, produs de studiourile Universal cu un buget redus, de aproximativ un milion de dolari, a debutat pe locul al treilea, cu încasări de 16 milioane de dolari. Filmul de animaţie ”Acasă / Home”, regizat de Tim Johnson şi produs de studiourile DreamWorks Animation, a pierdut două poziţii şi a ajuns pe locul al patrulea, cu încasări de 10,3 milioane de dolari. ”Cel mai lung drum / The Longest Ride” s-a situat pe locul al cincilea în box office-ul nord-american, cu încasări de 6,8 milioane de dolari. Comedia ”Mare şi tare / Get Hard” a pierdut două poziţii şi a coborât pe locul al şaselea, cu încasări de 4,8 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul ”The Monkey Kingdom”, produs de studiourile Disney, a debutat pe locul al şaptelea, cu încasări de 4,7 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul ”Woman in Gold” a coborât o poziţie, până pe locul 8, cu încasări de 4,5 milioane de dolari. ”Insurgent”, al doilea lungmetraj din franciza inspirată din trilogia ”Divergent”, scrisă de romanciera Veronica Roth, a coborât trei poziţii, până pe locul al nouălea, cu încasări de 4,1 milioane de dolari.

Filmul ”Cenuşăreasa / Cinderella”, regizat de Kenneth Branagh, cu Cate Blanchett, Lily Collins şi Richard Madden în distribuţie, a pierdut patru poziţii şi a coborât pe locul 10, cu încasări de 3,8 milioane de dolari de vineri până duminică.