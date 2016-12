”Furios şi iute 7” s-a menţinut pe primul loc în box office-ul nord-american

Filmul ”Furios şi iute 7 / Fast and Furious 7”, al şaptelea lungmetraj din această franciză de acţiune şi ultima peliculă a regretatului actor Paul Walker, s-a menţinut, pentru al doilea weekend consecutiv, pe primul loc în box office-ul nord-american. Potrivit datelor provizorii publicate duminică de compania Exhibitor Relations, acest film inspirat din universul curselor automobilistice ilegale a vândut, de vineri până duminică, bilete în valoare de 60,5 milioane de dolari.

Filmul de animaţie ”Acasă / Home”, regizat de Tim Johnson şi produs de studiourile DreamWorks Animation, s-a menţinut pe locul al doilea, cu încasări de 19 milioane de dolari. Un film lansat la sfârşitul săptămânii trecute, ”Cel mai lung drum / The Longest Ride”, a debutat pe locul al treilea în box office-ul nord-american, cu încasări de 13,5 milioane de dolari. Avându-l în rolul masculin principal pe Scott Eastwood, fiul legendarului Clint Eastwood, acest lungmetraj prezintă povestea de dragoste dintre un fost campion de rodeo şi o tânără studentă. Comedia ”Mare şi tare / Get Hard” a pierdut o poziţie şi a coborât pe locul al patrulea, cu încasări de 8,6 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul ”Cenuşăreasa / Cinderella”, regizat de Kenneth Branagh, cu Cate Blanchett, Lily Collins şi Richard Madden în distribuţie, a pierdut o poziţie şi a coborât pe locul al cincilea, cu încasări de 7,2 milioane de dolari de vineri până duminică. ”Insurgent”, al doilea lungmetraj din franciza inspirată din trilogia ”Divergent”, scrisă de romanciera Veronica Roth, a coborât o poziţie, până pe locul al şaselea, cu încasări de 6,8 milioane de dolari. Filmul ”Woman in Gold” s-a menţinut pe locul al şaptelea, cu încasări de 5,8 milioane de dolari. Filmul horror ”Pe urmele tale / It Follows”, regizat de David Robert Mitchell, a pierdut două locuri şi a coborât pe poziţia a opta, cu încasări de 2 milioane de dolari. Filmul ”Danny Collins” a urcat de pe locul al 17-lea pe poziţia a noua, cu încasări de 1,6 milioane de dolari. Al Pacino este starul acestui film inspirat de evenimente petrecute în realitate.

Filmul ”While We're Young” a urcat patru poziţii şi a ajuns pe locul 10, cu încasări de 1,3 milioane de dolari. Avându-i în distribuţie pe Ben Stiller, Naomi Watts, Amanda Seyfried şi Adam Driver, lungmetrajul spune povestea unui cuplu ajuns la vârsta a doua care doreşte să îşi retrăiască tinereţea, după ce viaţa lor liniştită este bulversată de apariţia a doi tineri.