”Gravity”, marele câştigător la premiile BAFTA 2014

Lungmetrajul SF ”Gravity”, de Alfonso Cuaron, a fost marele câştigător la ediţia de anul acesta a premiilor BAFTA, fiind recompensat duminică seară, la Londra, cu şase trofee, inclusiv cele pentru cel mai bun film britanic şi cel mai bun regizor. Nominalizat la 11 categorii de premii, ”Gravity 3D: Misiune în spaţiu” a mai primit trofeele pentru cele mai bune efecte vizuale, cea mai bună imagine, cel mai bun sunet şi cea mai bună muzică.

Drama ”12 ani de sclavie / 12 Years a Slave”, de Steve McQueen, nominalizată la zece categorii de premii, a primit trofeele pentru cel mai bun film şi cel mai bun actor în rol principal, Chiwetel Ejiofor, în timp ce Cate Blanchett a primit premiul BAFTA pentru cea mai bună actriţă, pentru rolul din ”Blue Jasmine”, de Woody Allen. Barkhad Abdi şi Jennifer Lawrence au primit premiile pentru cei mai buni actori în roluri secundare, pentru interpretările din filmele ”Căpitanul Philips / Captain Phillips”, respectiv ”Ţeapă în stil american / American Hustle”, lungmetraj recompensat, de altfel, şi cu trofeele BAFTA pentru cel mai bun scenariu original şi cele mai bune coafuri. Filmul ”Marele Gatsby / The Great Gatsby”, de Baz Luhrmann, a primit, duminică seară, două premii BAFTA, pentru cea mai bună scenografie şi cele mai bune costume. La gala de duminică, găzduită pentru a noua oară de actorul Stephen Fry, au mai primit premii filmele ”Philomena” (cel mai bun scenariu adaptat), ”Frozen” (cel mai bun lungmetraj animat), ”The Act Of Killing” (cel mai bun documentar), ”La grande bellezza” (cel mai bun film străin), ”Rush” (cel mai bun montaj), ”Sleeping with The Fishes” (cel mai bun scurtmetraj animat), ”Room 8” (cel mai bun scurtmetraj de ficţiune), Kieran Evans (cel mai bun debut ca scenarist / regizor / producător, pentru scenariul şi regia filmului ”Kelly + Victor”) şi Will Poulter (premiul Rising Star).

Actriţa britanică Helen Mirren a fost recompensată cu cea mai înaltă distincţie - Fellowship - care este acordată la gala de decernare a premiilor oferite de British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). Recompensată deja cu Oscar şi cu BAFTA, actriţa Helen Mirren a primit acest trofeu în semn de recunoaştere pentru contribuţia ei extraordinară adusă industriei cinematografice. Premiul i-a fost înmânat actriţei de prinţul William, preşedintele academiei. De asemenea, regizorul Peter Greenaway a primit un premiu BAFTA pentru contribuţia la dezvoltarea cinematografiei. Gala de decernare a premiilor Academiei de film şi televiziune britanice - British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) - a avut loc la Royal Opera House din Londra, duminică seară.