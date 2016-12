”Gravity” şi “12 Years a Slave”, declarate filmele anului de PGA

Dramele “Gravity”, de Alfonso Cuarón, şi “12 Years a Slave”, de Steve McQueen, au câştigat, ex-aequo, trofeul pentru cel mai bun film la gala premiilor Sindicatului producătorilor americani (Producers Guild of America/ PGA). Cea de-a 25-a gală a premiilor decernate de PGA a avut loc duminică seară, la Los Angeles.

Tot la gala de duminică seară, PGA a desemnat “Frozen” (Walt Disney Pictures) cel mai bun lungmetraj de animaţie, în timp ce “We Steal Secrets: The Story of Wikileaks” (Focus World) a primit premiul pentru cel mai bun documentar. De asemenea, “Behind the Candelabra” (HBO) a primit premiul pentru cel mai bun film de televiziune, “Breaking Bad” (AMC) - premiul pentru cel mai bun episod într-un serial dramă, “Modern Family” (ABC) - premiul pentru cel mai bun episod într-un serial de comedie, “Anthony Bourdain: Parts Unknown” (CNN) - premiul pentru cea mai bună producţie TV non-ficţiune, “The Colbert Report” (Comedy Central) - premiul pentru cea mai bună emisiune live / talk show, “The Voice” (NBC) - premiul pentru cea mai bună emisiune-concurs, “SportsCenter” (ESPN) - premiul pentru cel mai bun program TV sportiv, “Sesame Street” (PBS) - premiul pentru cea mai bună emisiune dedicată copiilor, “Wired: What's Inside” - premiul pentru cea mai bună producţie online.

Mulţi dintre cei aproximativ 5.400 de membri ai Sindicatului Producătorilor americani fac parte şi din Academia de Film americană, care acordă premiile Oscar, iar preferinţele lor reprezintă un indicator viabil în cursa pentru obţinerea acestor statuete. Astfel, peste 75% dintre peliculele nominalizate în anii trecuţi de PGA au fost nominalizate ulterior şi la premiile Oscar, iar 16 dintre ultimii 22 de învingători la trofeele PGA au primit în anii respectivi Oscarul pentru cel mai bun film al anului, aşa cum s-a întâmplat şi în 2013, când lungmetrajul “Argo”, de Ben Affleck, a fost recompensat de ambele asociaţii. Anul acesta, atât “Gravity”, de Alfonso Cuarón, cât şi “12 Years a Slave”, de Steve McQueen, au fost nominalizate la premiile Oscar, la categoriile cel mai bun film şi cea mai bună regie. Cea de-a 86-a gală a premiilor Oscar va avea loc pe 2 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles.