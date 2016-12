”Guardians of the Galaxy”, cel mai bine vândut film în 2014

Producția celor de la Marvel ”Guardians of the Galaxy” conduce detașat în topul încasărilor în America de Nord, pentru a treia oară în decurs de patru săptămâni, devenind filmul cu cele mai mari încasări în SUA, în acest an. Lansată la 1 august, pelicula a stabilit un nou record în ce privește încasările pentru premierele care au avut loc de-a lungul timpului în luna august, cu aproximativ 94 de milioane de dolari. O săptămână mai târziu, filmul a fost detronat de aventura la New York a țestoaselor ninja, ”Teenage Mutant Ninja Turtles”, însă pentru scurt timp, pentru că, ulterior, ”Guardians of the Galaxy” a revenit pe prima poziție. Filmul a adunat încă 17 milioane de dolari cu prilejul sfârșitului de săptămână care a coincis cu Ziua Muncii, ajungând la un total de 275 milioane de dolari, îndeajuns pentru a detrona ”Captain America: The Winter Soldier”, care avea cele mai mari încasări în acest an.

Aflat pe poziția a doua, cu 259,77 milioane de dolari, ”Captain America: The Winter Soldier” este urmat de ”Lego Movie”, cu 257 de milioane de dolari, în 2014. Din clasamentul box office de la sfârșitul săptămânii trecute mai fac parte producțiile ”Teenage Mutant Ninja Turtles”, care la sfârșit de săptămână a strâns 11,9 milioane de dolari, ”If I Stay”, plasat pe locul 3, cu 9,3 milioane de dolari, ”As Above, So Below”, plasat pe locul 4, cu încasări de 8,6 milioane de dolari, și ”Let's Be Cops”, care a obținut 8,27 milioane de dolari. Filmul de spionaj care îl are pe Pierce Brosnan în rolul principal, ”The November Man”, a intrat în topul încasărilor direct pe locul 6, adunând la debut 7,8 milioane de dolari.