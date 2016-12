”Harlem Shake” cucereşte internetul

Melodia ”Gangnam Style” a cântăreţului sud-corean Psy a devenit, în decembrie 2012, primul videoclip din istoria site-ului YouTube care a depăşit un miliard de vizualizări. Isteria provocată de această melodie a cuprins întreaga lume, milioane de oameni, de la vedete la oameni simpli, fiind atraşi de aceasta. Anul 2013 se pare însă că va fi al unei alte melodii, ”Harlem Shake”, care a provocat deja isterie pe Internet. Startul l-a dat un blogger, cu un clip publicat pe Youtube, în care câţiva tineri costumaţi apar dansând pe melodia respectivă. Conceptul videoclipului a fost repede copiat, pe Internet apărând mii de filmuleţe sub denumirea ”Harlem Shake”.

”Harlem Shake” se bucură de un mare succes, însă, spre deosebire de ”Gangnam Style”, acesta nu poate fi cuantificat la fel de uşor în număr de accesări, deoarece pe Internet apar peste 40.000 de videoclipuri separate care copiază modelul iniţial. Printre cei care au postat filmuleţele ce au o durată de aproximativ 30 de secunde se numără echipa de la TODAY show, de la The Daily Show şi The Colbert Report, modelele de la Sports Illustrated şi chiar şi un batalion din armata norvegiană. Autorul melodiei ”Harlem Shake” este DJ-ul şi producătorul muzical Baauer. ”Este o nebunie. Tot ce am făcut eu a fost să compun melodia, deci este cam ciudat pentru mine ce se întâmplă. Eu am creat-o, dar ea a fost crescută de alţii şi acum este ca şi cum copilul meu adoptat s-ar fi întors la mine”, a declarat Baauer, în vâtstă de 23 de ani, pe numele său real Harry Rodrigues.