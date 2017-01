”Hobbitul: Bătălia celor cinci oştiri” se menţine pe primul loc în box office-ul nord-american

Lungmetrajul ”Hobbitul: Bătălia celor cinci oştiri / The Hobbit: The Battle of the Five Armies”, al treilea şi ultimul film din seria ”Hobbitul / The Hobbit”, s-a menţinut pentru al treilea weekend consecutiv pe primul loc în box office-ul nord-american. Superproducţia regizată de Peter Jackson a generat încasări de 21,91 milioane de dolari de vineri până duminică. În cele trei săptămâni de proiecţii, acest film a vândut bilete în valoare de 722,867 milioane de dolari pe plan mondial. Pe locul al doilea s-a clasat musicalul ”În inima pădurii / Into the Woods”, care a obţinut încasări de 19 milioane de dolari, în al doilea weekend de difuzare. Regizat de Rob Marshall, acest film, care reprezintă o adaptare a celebrului musical omonim pus în scenă pe Broadway de Stephen Sondheim, aduce pe marele ecran o notă întunecată a poveştilor şi basmelor copilăriei, cu ajutorul actorilor Meryl Streep, Johnny Depp şi Emily Blunt. Pe locul al treilea în box office-ul nord-american s-a aflat filmul ”De neînvins / Unbroken”, cel de-al doilea lungmetraj regizat de actriţa Angelina Jolie. Inspirat din povestea reală a maratonistului american Louis Zamperini, care a devenit prizonier într-un lagăr japonez în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, acest film a generat încasări de 18,35 milioane de dolari în cinematografele nord-americane.

Pelicula horror ”The Woman in Black 2: Angel of Death” a debutat pe locul al patrulea, cu încasări de 15,14 milioane de dolari, de vineri până duminică. Filmul regizat de Tom Harper îi are în distribuţie pe Jeremy Irvine, Helen McCrory şi Adrian Rawlins, iar povestea are loc la 40 de ani după evenimentele sumbre din reşedinţa Eel Marsh. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, un grup de copii este trimis aici pentru a se adăposti de bombardamente, dar ceva poate mai periculos decât bombele se trezeşte la viaţă în conac. Comedia de familie ”O noapte la Muzeu: Secretul Faraonului / Night at the Museum: Secret of the Tomb”, regizată de Shawn Levy, s-a clasat pe locul al cincilea în box office-ul nord-american, cu încasări de 14,45 milioane de dolari, în al treilea weekend de difuzare. Comedia muzicală ”Annie”, regizată de Will Gluck, a coborât o poziţie, până pe locul al şaselea în box office-ul din America de Nord, cu încasări de 11,4 milioane de dolari, de vineri până duminică. Filmul ”The Imitation Game: Jocul codurilor / The Imitation Game”, ce prezintă destinul incredibil al matematicianului britanic Alan Turing, savantul care a reuşit să descifreze codurile naziste, dar care a fost persecutat de guvernul din propria ţară pentru faptul că era homosexual, s-a clasat pe locul al şaptelea în box office-ul nord-american, cu încasări de 8,11 milioane de dolari. În cea de-a şaptea săptămână de proiecţii, filmul ”Jocurile foamei: Revolta - Partea I”, al treilea din franciza de succes, s-a clasat pe locul al optulea, cu încasări de 7,7 milioane de dolari de vineri până duminică. Locul al nouălea a revenit lungmetrajului ”The Gambler”, un film cu Mark Wahlberg şi celebra Jessica Lange, care aduce pe marele ecran povestea unui profesor de literatură care ajunge să facă datorii mari din cauza dependenţei sale de jocurile de noroc. Acest film, regizat de Rupert Wyatt, a generat încasări de 6,3 milioane de dolari în cinematografele din SUA şi Canada, în al doilea weekend de difuzare.

Filmul de desene animate ”Cei 6 supereroi / Big Hero 6”, produs de Marvel Studios şi Walt Disney şi regizat de Don Hall şi Chris Williams, a ocupat locul al zecelea, cu încasări de 4,81 milioane de dolari în al nouălea weekend de difuzare.