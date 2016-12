”Homeland” şi ”Modern Family”, marii câştigători ai Galei Emmy

Serialul thriller psihologic ”Homeland” şi serialul de comedie ”Modern Family” au câştigat câte patru trofee la cea de-a 64-a gală Primetime Emmy Awards, care a avut loc, duminică seară, la Los Angeles. Astfel, ”Homeland” s-a impus la categoria Cel mai bun serial-dramă, în timp ce ”Modern Family” a câştigat trofeul de Cel mai bun serial-comedie, pentru al treilea an consecutiv. Producţia ABC ”Modern Family”, care prezintă vieţile haotice ale trei cupluri înrudite între ele şi ale copiilor lor, nominalizată la 14 categorii Emmy, a mai câştigat şi premiile pentru interpretare secundară (Eric Stonestreet, repectiv Julie Bowen) dar şi cel pentru regie (Steven Levitan). ”Homeland”, un thriller psihologic a cărui acţiune se petrece după atacurile teroriste din SUA, nominalizat la nouă categorii Emmy, a mai câştigat premiile pentru cel mai bun scenariu şi cele mai bune roluri principale (Claire Danes, respectiv Damian Lewis). ”Homeland”, care este unul dintre serialele preferate ale preşedintelui SUA, a învins favoritul din genul serial TV-dramă, ”Mad Men”, nominalizat la 17 premii Emmy, dar care, duminică seară, a plecat acasă cu mâna goală. La categoria Cel mai bun serial-dramă mai fuseseră nominalizate ”Downton Abbey”, ”Game of Thrones”, ”Imperiul din Atlantic City / Boardwalk Empire” şi ”Breaking Bad”, în timp ce la categoria Cel mai bun serial-comedie au mai fost nominalizate ”Girls”, ”Veep”, ”The Big Bang Theory”, ”Curb Your Enthusiasm” şi ”30 Rock”.

Politica americană a reprezentat o temă importantă în cursa pentru premiile Emmy de anul acesta. Astfel, ”Game Change”, producţia HBO despre Sarah Palin, a fost marea câştigătoare în categoria miniserie / film TV, obţinând trofeele pentru cea mai bună miniserie, cel mai bun scenariu, cea mai bună regie şi cea mai bună actriţă (Julianne Moore). MINISERIA TV ”HATFIELDS & MCCOYS”, PRODUSĂ DE POSTUL HISTORY CHANNEL ÎN COLABORARE CU CASTEL FILM ŞI REALIZATĂ ÎN ROMÂNIA, A CÂŞTIGAT DOUĂ PREMII, PENTRU CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL PRINCIPAL, KEVIN COSTNER, RESPECTIV SECUNDAR, TOM BERENGER. Julia Louis-Dreyfus a câştigat premiul Emmy pentru cea mai bună actriţă într-un serial de comedie (”Veep”), în timp ce Jon Cryer a primit premiul pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie, pentru rolul din ”Doi bărbaţi şi jumătate”.

Gala Primetime Emmy a fost prezentată de Jimmy Kimmel. Premiile sunt acordate de Academy of Television Arts & Sciences, recompensând excelenţa programelor de televiziune americane difuzate în prime time. Decernate în premieră în 1949, distincţiile au fost mult timp cunoscute sub denumirea de premiile Emmy, până la apariţia Daytime Emmy Awards, acordate pentru prima oară în anii ’70, iar cuvântul primetime a fost atunci adăugat în titulatura lor oficială, pentru a elimina posibilitatea unor confuzii între cele două trofee.