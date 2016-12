”Immortals”, noul lider al box office-ului american

Filmul de aventuri ”Immortals”, inspirat de mitologia greacă, este noul lider al încasărilor din SUA, după ce a realizat 32 de milioane de dolari în primul weekend de proiecţie în cinematografe. Pelicula, care rulează şi în România din 11 noiembrie, are ca subiect principal povestea eroului Tezeu. Cele mai cunoscute nume din distribuţie sunt Mickey Rourke, John Hurt şi Stephen Dorff. Pe locul doi în box office-ul nord-american se află cea mai nouă comedie cu Adam Sandler, ”Jack and Jill”, care a realizat încasări de 26 de milioane de dolari, urmată de liderul ultimelor două săptămâni, animaţia ”Puss in Boots”, cu 25,5 milioane de dolari.