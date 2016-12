”În 2012, Băsescu îşi va aresta şi duşmanii, şi prietenii”

Preşedintele Grupului de Investigaţii Politice, Mugur Ciuvică, consideră că anul acesta “va fi cel mai agresiv an electoral de după Revoluţie, an în care pedeliştii vor fura pe rupte din banul public”. Mai mult, el consideră că preşedintele Traian Băsescu îşi va aresta, după bunul plac al inimii, atât duşmanii, cât şi prietenii care nu îi răspund cu promptitudine la comenzi: ”Se vor repeta toate, la cel mai ridicat nivel: arestări, dosare, tunuri pe bani publici şi încercarea de fraudare a alegerilor. Scenariul îl avem deja dar, anul acesta se vor petrece de trei ori mai puternic. Pedeliştii vor fura pe rupte din banul public pentru că, dacă ajung în opoziţie, au nevoie de bani ca să trăiască. Dar ei vor încerca să fure şi alegerile, doar-doar nu vor ajunge în opoziţie. Preşedintele Băsescu va face ce ştie el mai bine: va continua cu arestările. Băsescu îşi va aresta şi duşmanii dar şi prietenii care vor refuza să stea drepţi în momentul în care le dă ordine. Am văzut toate aceste lucruri şi anii trecuţi. Anul acesta va fi de trei ori mai rău”.