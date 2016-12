”Inception” rămâne în fruntea box office-ului nord-american

Filmul ”Începutul / Inception”, un thriller SF cu Leonardo DiCaprio şi Marion Cotillard în rolurile principale, s-a menţinut în fruntea box office-ului nord-american şi în al doilea weekend de la lansare, reuşind încasări de 43,5 milioane de dolari.

Pe locul al doilea s-a situat tot un thriller, de spionaj de această dată - ”Salt” -, în care Angelina Jolie interpretează rolul unui agent CIA acuzat că spionează pentru Rusia. Acest film regizat de Phillip Noyce a generat încasări de 36,5 milioane de dolari în primul weekend de la lansarea pe marile ecrane nord-americane. Filmul de animaţie ”Sunt un mic ticălos / Despicable Me”, care prezintă povestea lui Gru, maleficul ce voia să fure Luna, s-a situat pe poziţia a treia, cu încasări de 24,1 milioane de dolari de vineri până duminică. ”Ucenicul vrăjitor / The Sorcerer\'s Apprentice”, o dramă fantastică ce aduce pe marele ecran epopeea unui vrăjitor care trebuie să apere oraşul New York de ambiţiile inamicilor săi, s-a situat pe locul al patrulea, cu încasări de 9,6 milioane de dolari în cel de-al doilea weekend de proiecţii pe ecranele nord-americane. Animaţia ”Povestea jucăriilor 3 / Toy Story 3”, realizată de studiourile Disney-Pixar cu ajutorul tehnologiei 3D, s-a menţinut pe poziţia a cincea, cu încasări de 9,03 milioane de dolari. Comedia ”Ramona and Beezus” a intrat direct pe poziţia a şasea, cu încasări de 8 milioane de dolari şi este urmată de comedia ”Oameni mari şi fără minte / Grown ups”, regizată de Dennis Dugan, cu Adam Sandler în rolul principal, care a coborât o poziţie, ajungând pe locul al şaptelea, cu încasări de 7,6 milioane de dolari de vineri până duminică. ”Saga Amurg: Eclipsa”, al treilea lungmetraj din seria ”Amurg / Twilight”, a coborât patru locuri, până pe poziţia a opta, având, de vineri până duminică, încasări de 7,03 milioane de dolari în America de Nord. De la lansare, pe 30 iunie, filmul a avut încasări de 606 milioane de dolari pe plan mondial. Lungmetrajul de acţiune ”Ultimul războinic al aerului / The Last Airbender” a coborât două locuri, până pe poziţia a noua, cu încasări de 4,17 milioane de dolari.

Lungmetrajul SF ”Predators”, cu Adrien Brody în rolul principal, aflat de trei săptămâni pe marile ecrane, încheie topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în America de Nord la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a vândut bilete de 2,8 milioane de dolari.