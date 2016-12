”Începutul / Inception”, marele învingător la gala premiilor Visual Effects Society

Thriller-ul SF ”Începutul / Inception” a fost marele câştigător la cea de-a noua gală Visual Effects Society Awards, organizată marţi seară, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, unde lungmetrajul regizat de Christopher Nolan a fost recompensat cu patru trofee. Filmul ”Inception” s-a impus la categoria principală a acestei gale, cele mai bune efecte speciale dintr-un lungmetraj, dar a triumfat şi în alte trei categorii, cel mai bun mediu artificial, cele mai bune modele şi miniaturi şi cel mai bun montaj. Lungmetrajul ”Cum să îţi dresezi dragonul / How to Train Your Dragon” a dominat categoria filmelor de animaţie, fiind recompensat cu trei trofee Visual Effects Society (VES), cele mai bune efecte animate, cel mai bun personaj animat şi cea mai bună animaţie. La rândul său, lungmetrajul ”Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1” s-a impus la categoria cel mai bun personaj animat dintr-un lungmetraj de acţiune, iar drama ”Hereafter” a fost recompensată cu un premiu VES la categoria cele mai bune efecte speciale secundare.

Premiile VES reprezintă un bun indicator în ceea ce priveşte previziunile pentru viitorul câştigător al Oscarului pentru efecte speciale. În fiecare an, de la înfiinţarea VES Awards, în 2002, câştigătorul categoriei principale a primit şi Oscarul pentru efecte speciale, cu doar două excepţii. În 2004, ”Harry Potter şi prizonierul din Azkaban” a primit VES Award, dar Oscarul a revenit peliculei ”Omul Păianjen 2” iar în 2008, ”Transformers” a fost recompensat cu VES Award, iar Oscarul a revenit, în mod surprinzător, peliculei ”Busola de aur / The Golden Compass”. În timpul galei de marţi seară, regizorul Christopher Nolan a fost recompensat cu VES Visionary Award, iar Ray Harryhausen a primit un premiu pentru întreaga carieră.