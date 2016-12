”Instalarea de armament NATO în România, o pregătire pentru o luptă prelungită”

19:22:21 / 02 Aprilie 2015

Coincidente in istorie

In 22 iunie 1940 se declansa un atac concentrat asupra URSS din partea fostului aliat fascist -Adolf Hitler! Cu care URSS facuse multe potlogarii! Germania avea aliati de la Marea Barents pana la Dunare! Adica si pe noi! In razboi ne-am purtat execrabil! Ne salvau nemtii din toate capcanele intinse de sovietici! Ulterior am schimbat de drum! Deh cobeligeranta! A naibi Istorie! Ne invata ca nimic nu invatam de la ea!