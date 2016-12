”Insurgent”, primul loc în box office-ul nord-american

”Insurgent”, al doilea lungmetraj din franciza inspirată din trilogia ”Divergent”, scrisă de romanciera Veronica Roth, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 54 de milioane de dolari. Acest film, regizat de Robert Schwentke, a fost lansat la exact un an după primul din serie, ”Divergent”, care a obţinut încasări de 288,7 milioane de dolari pe plan mondial. Demascaţi ca fiind Divergenţi - oameni care nu se încadrează într-una dintre cele cinci categorii (facţiuni) ale societăţii -, Tris (Shailene Woodley) şi Four (Theo James) sunt acum în postura de fugari, vânaţi de Jeanine (Kate Winslet), liderul avid de putere al facţiunii Erudiţilor. În timp ce grupurile de trădători Neînfricaţi, sub comanda lui Jeanine, răscolesc ruinele oraşului Chicago în căutare de Divergenţi, Tris şi Four străbat oraşul în speranţa de a-şi găsi aliaţi printre membrii facţiunilor Prieteniei, Abnegaţiei, Candorii şi Neînfricaţilor, precum şi din rândurile rebelilor fără facţiune.

Filmul ”Cenuşăreasa / Cinderella”, regizat de Kenneth Branagh, cu Cate Blanchett, Lily Collins şi Richard Madden în distribuţie, a pierdut poziţia de lider pe care a ocupat-o săptămâna trecută şi a coborât pe locul al doilea, cu încasări de 34,4 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul de acţiune ”Urmărit în noapte / Run All Night”, regizat de Jaume Collet-Serra, a coborât o poziţie, până pe locul al treilea. Această peliculă, în care actorul irlandez Liam Neeson joacă rolul unui fost asasin plătit, a obţinut încasări de 5,1 milioane de dolari de vineri până duminică.

Filmul de acţiune ”The Gunman. Pe viaţă şi pe moarte / The Gunman”, în care Sean Penn interpretează rolul unui fost soldat al forţelor speciale americane ce suferă de sindromul stresului post-traumatic, a debutat pe locul al patrulea, cu încasări de 5 milioane de dolari de vineri până duminică. Comedia de spionaj ”Kingsman: The Secret Service” a pierdut două poziţii şi a ajuns pe locul al cincilea, cu încasări de 4,6 milioane de dolari. Un alt film lansat la sfârşitul săptămânii trecute, ”Do You Believe?”, o peliculă cu tematică creştină, regizată de Jonathan M. Gunn, a debutat pe locul al şaselea, cu încasări de 4 milioane de dolari. Comedia melodramatică britanică ”The Second Best Exotic Marigold Hotel”, regizată de John Madden, în care strălucesc Judi Dench, Maggie Smith, Richard Gere şi Bill Nighy, a pierdut o poziţie şi a ajuns pe locul al şaptelea, cu încasări de 3,4 milioane de dolari. ”Focus”, cu Will Smith şi Margot Robbie, a coborât patru poziţii, până pe locul al optulea, cu încasări de 3,3 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul SF ”Chappie”, regizat de cineastul Neill Blomkamp, a pierdut alte patru poziţii faţă de săptămâna trecută şi a coborât pe locul 9, cu încasări de 2,5 milioane de dolari.

Animaţia 3D ”SpongeBob: Aventuri pe uscat 3D / The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water” a coborât trei poziţii şi a ajuns pe locul al zecelea, cu încasări de 2,3 milioane de dolari în al cincilea weekend de difuzare.