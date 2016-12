”International Herald Tribune” sărbătoreşte 125 de ani

Cotidianul de limbă engleză ”International Herald Tribune” (IHT), livrat cu şareta, la începuturile sale, chioşcurilor de ziare şi hotelurilor din Paris, celebrează, azi, 125 de ani de la înfiinţare, rămânând încrezător în viitorul său, în pofida revoluţiei digitale care a bulversat industria presei. ”Ca toată lumea, şi noi căutăm soluţia magică”, afirmă Alison Smale, directoarea departamentului de Informaţii din cadrul acestui cotidian, al cărui sediu general se află în cartierul La Defense din Paris şi care este difuzat în peste 160 de ţări. ”Ziarul este viabil din punct de vedere economic”, a adăugat Alison Smale, chiar dacă în redacţia publicaţiei circulă zvonul că ziarul ar pierde bani şi ar putea decide să îşi transfere sediul general într-o ţară mai puţin scumpă ca Franţa.

Apariţia unei pleiade de site-uri pe internet, a unor posturi de televiziune specializate în difuzarea de informaţii în continuu şi a unor reţele de socializare a modificat în profunzime felul în care informaţiile sunt produse, difuzate şi consumate, dar IHT continuă să creadă că tradiţiile sale sunt o garanţie pentru viitorul său. Aceeaşi concepţie este împărtăşită şi de Larry Kilman, unul dintre directorii asociaţiei de publicaţii WAN-IFRA. ”IHT este un bun model şi nu există niciun dubiu că va supravieţui”, a comentat acesta.

Înfiinţat pe 4 octombrie 1887, de editorul publicaţiei ”The New York Herald”, Gordon Bennett, cotidianul de limbă engleză avea, la origine, obiectivul de a oferi expatriaţilor americani informaţii despre ţara lor, cursul bursier şi ultimele rezultate ale meciurilor de baseball din SUA. Difuzarea sa a fost suspendată doar în timpul ocupaţiei naziste de la Paris, între 1940 şi 1944. Ziarul a cunoscut mai mulţi proprietari şi mai multe denumiri, luându-şi numele actual în anul 1967. Cotidianul aparţine grupului New York Times din 2003, are în prezent peste 100 de jurnalişti angajaţi şi este tipărit în 38 de tipografii. Conţinutul său provine din articole din cotidianul ”The New York Times”, depeşe ale agenţiilor de presă şi materiale scrise de jurnaliştii săi. Pentru a 125-a aniversare, cotidianul a prevăzut pagini speciale, organizarea unei dezbateri despre competitivitatea din Europa şi o colecţie de 120 de fotografii extrase din arhivele sale.