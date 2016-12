”Iranienii plătesc un preţ uriaş pentru ambiţiile nucleare”

Preşedintele Barack Obama transmite poporului iranian că este nevoit să plătească un preţ uriaş din cauza refuzului manifestat de liderii de la Teheran, de a răspunde la îngrijorările internaţionale referitoare la programul nuclear iranian. Remarcile Casei Albe survin odată cu celebrarea noului an persan, Nowruz şi în preajma vizitei lui Obama în Israel. Vizita oficială a preşedintelui american are scopul de a îi convinge pe scepticii israelieni că SUA tratează cu seriozitate cursa de înarmare nucleară a Iranului. Obama spune că lumea este unită în ceea ce priveşte convingerea Teheranului de a renunţa la aceste ambiţii. El spune că există soluţii practice, care ar permite Iranului să acceseze energia nucleară, dar regimul lui Ahmadinejad nu a dovedit până acum că programul său nuclear are scopuri paşnice. Totodată, preşedintele american speră că liderii iranieni îşi vor schimba poziţia actuală, pentru ca cetăţenii acestei ţări să se bucure de facilităţile oricărei ţări civilizate. Obama a mai spus că se fac eforturi susţinute pentru a depăşi deceniile de neîncredere reciprocă dintre cele două state.