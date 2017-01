Preşedintele SUA, Barack Obama, a apreciat miercuri că ”locuitorii din Fâşia Gaza au nevoie de speranţă”. ”Nu am nicio simpatie pentru Hamas, însă am pentru oamenii simpli, care suferă în Fâşia Gaza”, a declarat Obama în cursul unei alocuţiuni ţinute la închiderea summit-ului SUA - Africa, la Washington. ”Obiectivul nostru în acest moment este de a ne asigura că încetarea focului va dura, că Gaza va putea să înceapă procesul de reconstrucţie”, a adăugat preşedintele american. ”În acelaşi timp, israelienii trebuie să fie asiguraţi că nu vor fi atacaţi din nou cu tiruri de rachete, aşa cum am văzut în ultimele săptămâni”, a adăugat el.

Pe termen lung, Gaza nu va putea să-şi asigure necesităţile fiind izolată de lume, a subliniat Obama. ”Palestinienii simpli care locuiesc în teritoriile controlate de mişcarea Hamas au nevoie de speranţă, să vadă că Gaza se deschide, pentru ca ei să nu se mai simtă între ziduri”, a mai spus el. Preşedintele american a subliniat dreptul Israelului la autoapărare şi a repetat că Hamas a acţionat în mod extrem de iresponsabil, lansând rachete în direcţia teritoriului israelian.