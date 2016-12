Lungmetrajul ”Loverboy\", de Cătălin Mitulescu, se află pe lista celor 45 de filme propuse pentru o nominalizare la premiile Academiei de Film Europene, considerate Oscarurile europene, potrivit site-ului instituţiei. În total, anul acesta, sunt propuse pentru nominalizare filme din 32 de ţări, printre care se numără \"The Artist\", de Michel Hazanavicius (Franţa), \"In a Better World\", de Susanne Bier (Danemarca) şi \"Melancholia\" (Danemarca/ Suedia/ Franţa/ Germania), de Lars Von Trier. În cele 20 de ţări cu cei mai mulţi membri în cadrul Academiei de Film Europene, titlurile propuse pentru nominalizare au fost votate în mod direct.

Pentru a completa lista de 45 de propuneri pentru nominalizare, comitetul de selecţie al Academiei de Film Europene - format din membrii Consiliului Academiei şi experţi, precum Pierre-Henri Deleau (Franţa), Marit Kapla (Suedia), Stefan Kitanov (Bulgaria), Derek Malcolm (Marea Britanie) şi Elma Tataragic (Bosnia şi Herţegovina) - a ales pelicule din alte ţări. Nominalizările la premiile Academiei de Film Europene vor fi anunţate pe 5 noiembrie, iar ceremonia de premiere va avea loc pe 3 decembrie, la Berlin.

Filmul \"Loverboy\" - care va intra în cinematografele româneşti, cel mai probabil, în această toamnă, potrivit producătorilor - spune povestea lui Luca, un tânăr de 20 de ani, care seduce femei pentru a le plasa unei reţele de prostituţie. Luca se îndrăgosteşte de una din potenţialele sale victime.

”Loverboy\" a avut premiera mondială în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, anul acesta, în secţiunea Un Certain Regard. Alături de George Piştereanu şi Ada Condeescu, în film joacă Bogdan Dumitrache, Clara Vodă, Adina Galupa, Coca Bloos, Ion Besoiu, Remus Mărgineanu, Alexandru Mititelu şi mulţi alţi actori neprofesionişti, într-o distribuţie de peste 30 de artişti.

O producţie Strada Film, \"Loverboy\" este coprodus de Chimney Pot şi Film I Vast şi realizat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei din România, avându-i ca producători pe Daniel Mitulescu, Cătălin Mitulescu şi Marcian Lazăr.