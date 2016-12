”Lupul de pe Wall Street”, filmul cu cele mai mari încasări al lui Martin Scorsese

”Lupul de pe Wall Street”, de Martin Scorsese, a devenit cel mai profitabil lungmetraj din filmografia regizorului american, cu încasări de 300 de milioane de dolari la nivel global, după weekend-ul trecut de proiecţii. Astfel, această satiră la adresa corupţiei şi lăcomiei din lumea speculaţiilor la bursă, cu Leonardo DiCaprio în rolul principal, a depăşit recordul stabilit anterior de thrillerul ”Shutter Island” (2010), care a avut încasări de 294 de milioane de dolari în toată lumea. Totodată, filmul ”Lupul de pe Wall Street”, bazat pe cartea autobiografică a brokerului Jordan Belfort, a obţinut, până în prezent, încasări de 108 milioane de dolari în SUA. De asemenea, filmul a fost extrem de apreciat şi de critici, fiind bine primit la toate festivalurile importante de gen din sezonul cinematografic care se încheie, la Hollywood, cu gala premiilor Oscar. Pentru rolul lui Jordan Belfort, Leonardo DiCaprio a câştigat, în ianuarie, un Glob de Aur la categoria cel mai bun actor într-un musical sau film de comedie şi este nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal - câştigătorul fiind desemnat într-o ceremonie ce va avea loc pe 2 martie, la Los Angeles. De asemenea, Jonah Hill, interpretul lui Donnie Azoff, cel mai apropiat colaborator al lui Belfort, a primit o nominalizare la premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar. Acestor categorii li se adaugă nominalizările pe care ”Lupul de pe Wall Street” le-a primit la Oscarul pentru cel mai bun film, pentru cel mai bun regizor şi pentru cel mai bun scenariu original.

Într-o carieră de peste şase decenii în industria cinematografică, Martin Scorsese este considerat unul dintre cei mai influenţi cineaşti americani contemporani, fiind autorul unor filme devenite clasice, precum ”Şoferul de taxi / Taxi Driver” (1976), ”Taurul furios / Raging Bull” (1980) şi ”Băieţi buni / Goodfellas” (1990), dar şi al unor pelicule mai recente, extrem de bine primite de public şi de critici, precum ”Bandele din New York / Gangs of New York” (2002), ”Aviatorul / The Aviator” (2004), ”Hugo” (2011) şi ”Lupul de pe Wall Street” (2013). Martin Scorsese, în vârstă de 71 de ani, a primit şi 12 nominalizări la Oscar, trofeu pe care l-a obţinut în cele din urmă în 2007, cu filmul ”Cârtiţa / The Departed”.