”M-a amenințat, m-a hărțuit și m-a lovit!” - spune Adina Samson

Povestea dintre edilul de Iași și șefa unui serviciu din Primărie capătă accente de telenovelă. S-au iubit, s-au plăcut și s-au despărțit. Primarul divorțase pentru ea și nu a putut suporta ideea despărțirii când iubita l-a anunțat că povestea de iubire s-a terminat. El le-a cerut polițiștilor locali să o urmărească, a cumpărat aparatură specifică de spionat și și-a presat de oamenii din subordine ca să o fileze. Cel puțin așa reiese din stenogramele procurorilor, apărute în presă. Primarul amenință și el cu dezvăluiri, dar le păstrează până când "va veni momentul". Pentru că edilul tace, Adina Samson, personaj-cheie din dosarul edilului Gheorghe Nichita, le-a povestit, ieri, jurnaliștilor că a fost lovită de primarul ieșean şi le-a arătat ziariștilor o ordonanţă de clasare a unui dosar din noiembrie 2014 în baza unei plângeri formulate de ea în care susţinea că, în cursul lunilor septembrie şi octombrie 2014, Gheorghe Nichita a ameninţat-o cu violul şi cu moartea. Ițele întregii povești tot anchetatorii le vor descurca. Cert este că Adina Samson susține că acuzațiile ei la adresa primarului sunt reale și are și înregistrări care demonstrează că a fost ameninţată. "De ziua lui, de Sfântul Gheorghe, m-a ameninţat că mă distruge şi că acesta va fi singurul lui scop în viaţă", a spus ea. Fosta iubită a primarului Nichita le-a povestit ziariștilor că relaţia lor a durat câţiva ani, că a cerut-o de nenumărate ori în căsătorie, dar ea l-a refuzat: "Cum să mă căsătoresc cu acest om? M-a şi lovit. Din cauza geloziei, mi-a dat două palme!”.

AMENINȚĂRI CU MOARTEA ȘI PLÂNGERI LA PARCHET Jurnaliștii au profitat că Adina Samson era dispusă să vorbească în fața camerelor și au întrebat-o ce i-a promis primarul în schimbul căsătoriei. ”Mi-a zis că, dacă mă mărit cu el, o să-mi dea un apartament de serviciu şi o să-mi facă diferite afaceri. El mergea la psiholog ca să-şi rezolve problemele din copilărie. Primarul Nichita mi-a spus că el este singura mea opţiune în viaţă, atunci când i-am transmis că vreau să am o relaţie cu altcineva, o relaţie normală, să fac un copil... De Sfântul Gheorghe mi-a spus că, dacă mă voi întâlni cu acea persoană, îmi va rupe picioarele și mă va distruge. Nu a mai încercat să mă contacteze și după aceea. Am făcut plângere la Parchet". Ea a precizat că are și o înregistrare audio în care primarul o amenință că îl va trimite pe șeful Poliției Locale, Liviu Hliboceanu, să o urmărească, precizând că la plângerea depusă anul trecut la Parchet a atașat această înregistrare, precum și fotografii cu mașinile care o urmăreau. Adina spune că în luna noiembrie și-a retras plângerea depusă la Parchet, la insistențele primarului și ale unor persoane din anturajul acestuia și pentru că nu se întâmpla nimic cu acea plângere, nefiind luate măsuri de către anchetatori. Întrebată dacă va cere daune, ea a spus că va da în judecată Poliția Locală și pe primarul Nichita, precum și anumite persoane care i-au fost complice edilului și care ”știau de tot ce se întâmplă și se dădeau prietenele” ei.

ESTE NEVOIE DE PROBE Acum, primarul Iașiului, Gheorghe Nichita, este cercetat în libertate sub control judiciar pentru că şi-a "spionat" amanta cu ajutorul Poliției Locale. În motivarea instanţei se arată că luarea unei măsuri privative de libertate nu este necesară întrucât primarul nu a urmărit, prin acţiunile sale, obţinerea unor avantaje politice, economice sau de altă natură, ci a fost interesat doar de conduita unei persoane cu care a avut "o relaţie afectivă fluctuantă". Ideea este că instanța nu a luat în calcul amenințările cu moartea și că nu există niciun fel de mijloace de probă care să demonstreze faptul că Poliția Locală nu şi-ar fi exercitat activităţile prevăzute de lege din cauza solicitării formulate de inculpatul care ocupă funcţia de primar".